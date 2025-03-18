Свалку в Новороссийске хотят реконструировать. На работы потратят 1,5 млрд рублей
Раньше речь шла о рекультивации и закрытии мусорного полигона под Новороссийском, однако планы изменились
Предыстория. На мусорном полигоне под Новороссийском за год произошло три крупных пожара. Летом 2024 года свалка горела дважды. Очередной пожар произошел ночью 13 марта. Жители жалуются на смог и запах гари, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха.
В 2024 году власти заговорили о рекультивации мусорного полигона в Новороссийске.
17 марта Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что генеральный директор организации Денис Буцаев посетил Краснодарский край. Он поговорил с руководством региона о реконструкции мусорного полигона на горе Щелба в Новороссийске.
«Обсудили развитие отрасли твердых коммунальных отходов (ТКО) и шаги для достижений целей нацпроекта, в частности реализацию проекта реконструкции полигона, благодаря которой доля захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора будет снижена до менее 50%», — рассказал Буцаев.
Объем инвестиций оценили в 1,5 млрд рублей. Финансировать проект может сам РЭО.
Как сообщили в пресс-службе организации, распространение огня по телу полигона на горе Щелба остановлено. Оставшиеся очаги обещают ликвидировать за несколько дней.
Напомним, ранее говорилось о рекультивации мусорного полигона в Новороссийске. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, проект разработали еще в 2022 году, но работы так и не начались.
Маркшейдерские исследования показали, что вместимость полигона на горе Щелба в мае 2023-го была исчерпана.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске дым от горящей свалки накрыл весь город.