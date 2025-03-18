Свалку в Новороссийске хотят реконструировать. На работы потратят 1,5 млрд рублей

Раньше речь шла о рекультивации и закрытии мусорного полигона под Новороссийском, однако планы изменились

Предыстория. На мусорном полигоне под Новороссийском за год произошло три крупных пожара. Летом 2024 года свалка горела дважды. Очередной пожар произошел ночью 13 марта. Жители жалуются на смог и запах гари, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха.



В 2024 году власти заговорили о рекультивации мусорного полигона в Новороссийске.

17 марта Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что генеральный директор организации Денис Буцаев посетил Краснодарский край. Он поговорил с руководством региона о реконструкции мусорного полигона на горе Щелба в Новороссийске.

«Обсудили развитие отрасли твердых коммунальных отходов (ТКО) и шаги для достижений целей нацпроекта, в частности реализацию проекта реконструкции полигона, благодаря которой доля захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора будет снижена до менее 50%», — рассказал Буцаев.