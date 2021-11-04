В Горячем ключе появится площадка для мусора вместо полигона в Белореченске

Краснодарский край

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Подготовку новой площадки для вывоза ТКО в Горячем ключе уже начали; она заменит переполненный Белореченский полигон

Напомним, 27 октября власти Кубани пообещали ликвидировать мусорный полигон в Белореченске. Однако рядом планируют открыть вторую очередь комплекса, чтобы вывозить твердые коммунальные отходы во время строительства новой площадки.

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3 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов договорились создать новый комплекс в Горячем Ключе. 

Рядом с выбранным участком нет жилых построек, курортов и особо охраняемых природных территорий. Но пока эта земля относится к категории сельскохозяйственных: для строительства землям присвоят статус промышленных. 

Кондратьев подчеркнул, что работу с участком уже начали, 1 февраля подрядчик сможет приступить к проектированию объекта.

Козлов отметил, что одна из первоочередных задач — наладить в регионе сортировку мусора, чтобы меньше отходов отправлялось на захоронение.

Белореченск — не помойка:

Сейчас лимиты Белореченского полигона превышены в 1,5 раза. О заполненности свалки в апреле сообщила «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Несмотря на то, что уже несколько месяцев полигон в Белореченске нельзя использовать по назначению, альтернативных средств размещения мусора для пяти муниципалитетов нет.

Комплекс ежегодно принимает более 580 тыс. тонн отходов из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов. Состояние полигона давно беспокоит жителей Белореченска и окрестных территорий: в феврале 2020 года прием отходов приостанавливали из-за жалоб жителей на здоровье, в апреле 2021-го 500 человек вышли на митинг с требованием закрыть свалку насовсем. 

Белореченский район Горячий Ключ Мусор

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В Горячем ключе появится площадка для мусора вместо полигона в Белореченске
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