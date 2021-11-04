В Горячем ключе появится площадка для мусора вместо полигона в Белореченске

Подготовку новой площадки для вывоза ТКО в Горячем ключе уже начали; она заменит переполненный Белореченский полигон

Напомним, 27 октября власти Кубани пообещали ликвидировать мусорный полигон в Белореченске. Однако рядом планируют открыть вторую очередь комплекса, чтобы вывозить твердые коммунальные отходы во время строительства новой площадки.

3 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов договорились создать новый комплекс в Горячем Ключе.

Рядом с выбранным участком нет жилых построек, курортов и особо охраняемых природных территорий. Но пока эта земля относится к категории сельскохозяйственных: для строительства землям присвоят статус промышленных.

Кондратьев подчеркнул, что работу с участком уже начали, 1 февраля подрядчик сможет приступить к проектированию объекта.

Козлов отметил, что одна из первоочередных задач — наладить в регионе сортировку мусора, чтобы меньше отходов отправлялось на захоронение.