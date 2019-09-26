Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков 25 сентября публично рассказал, почему против него завели уголовное дело

Суд 25 сентября продлил Арашукову арест до 30 декабря. В своем инстаграме бывший сенатор продублировал речь, сказанную им в суде, — о том, по каким причинам возникло уголовное дело против него и почему следствие длится так долго.

В чем обвиняют Арашукова? Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января он находится под арестом. Кроме того, в тот же день, 30 января, в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны также родственники и знакомые семьи. 12 марта суд отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России. В начале сентября Арашуков заявил, что задержание не было для него неожиданностью и пообещал рассказать, кто его проплатил.

Как бывший сенатор прокомментировал расследование и продление ареста? Арашуков считает, что расследование затянули, потому что у следствия нет весомых доказательств его вины. «Казалось бы, если я обвиняюсь в таких серьезных преступлениях и меня содержат под стражей уже длительный промежуток времени, то следствие должно следственные действия проводить довольно интенсивно. Сами же доказательства моих действий должны быть значительными. И что же на самом деле происходит? За восемь месяцев нахождения меня под стражей со мной провели всего три очные ставки», — сказал бывший сенатор. По его словам, обвинения против него основаны на показаниях двух людей — его предшественника на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева (Арашуков заявляет, что Дерев его ненавидит, так как он якобы инициировал уголовное дело против него) и жителя республики Расула Аджиева, которого в 2012 году оправдали по делу об убийстве общественника Жукова, в заказе которого сейчас обвиняют Арашукова, но через шесть лет он вернулся с повинной. «Вы можете поверить, что человек, ранее оправданный судом, вдруг сам придет и станет признаваться в убийстве, в котором был уже оправдан? (...) Суд оправдал Аджиева не потому что было мало доказательств его вины. А потому, что на основании доказательств, которые были в деле, суд пришел к выводу, что Аджиев убийство не совершал. Приговор не отменен и действует до настоящего времени. Следствие делает вид, что приговора нет, и так как задание меня осудить по этому убийству, то я нахожусь под стражей по этому обвинению», — считает экс-сенатор. По мнению Арашукова, других доказательств его вины у следствия нет, иначе их бы уже предъявили. Все доказательства, заявил он, на уровне слухов и сплетен.

Кого Арашуков назвал инициаторами дела против него? Рауф Арашуков назвал двух людей, которых считает причастными к делу против него. Это экс-глава МВД по КЧР Казимир Боташев и экс-сенатор от республики Вячеслав Дерев . Первый якобы решил, что Арашуков через своих друзей в СКР инициировал возбуждение дела о хищении 22 млн рублей против его подчиненного Мухтара Пхешхова — начальника тыла МВД по КЧР. Так как под документами, касающимися дела, стояла подпись Боташева, он подумал, что таким образом Арашуков и Темрезов препятствуют тому, чтобы он возглавил республику. Боташев в первой половине 2018 года встретился с Арашуковым и потребовал, чтобы Арашуков сделал все для прекращения этого дела. «Я ответил, что не являюсь руководителем следственных органов и не имею к этому никакого отношения. Боташев сказал, что не верит мне и что я еще пожалею, и что теперь у него руки развязаны, и он сделает все, чтобы меня уничтожить . У меня есть свидетели этой встречи», — рассказал Арашуков. После этого Боташев, зная об отношении к Арашукову Вячеслава Дерева, предложил ему профинансировать возбуждение против Арашукова дела. «Дерев на очной ставке говорил много, но все, что он говорит — это лишь его мнение и предположения, основанные не на фактах, а на его ненависти ко мне. Дерев почему-то считает, что именно я являюсь заказчиком его уголовного дела и он находился в тюрьме, потому что я договорился с СК. Дело Дерева вел следственный комитет не региона, а России. Если бы я так легко мог договариваться со Следственным комитетом РФ, то наверное, сам бы уже давно не сидел», — пояснил экс-сенатор.

Кто такой Вячеслав Дерев и какое дело расследовали против него? Вячеслав Дерев был сенатором в Совет Федерации от КЧР с апреля 2011 года по январь 2016-го, когда он ушел в отставку. В администрации Карачаево-Черкесии заявили, что он предпочел политике бизнес.



В марте 2018 года Дерева задержали по подозрению в хищении более 100 млн рублей путем незаконного возврата НДС. Незадолго до этого Дерев в интервью «Российской газете» намекнул о причастности Арашуковых к убийству Шебзухова и назвал их коррупционерами.



Дерев является одним из основных свидетелей обвинения по делу Арашуковых.. 1 марта его отпустили из СИЗО.

«Раскручивание уголовного дела» и причем здесь полпред президента в СКФО. Арашуков рассказал, что знает о том, как способствовали возбуждению уголовного дела против него, от своих друзей. Те якобы узнали от знакомых, которым об этом «хвастался» сын Вячеслава Дерева Эдуард. По его словам, в «раскручивание уголовного дела» Вячеслав Дерев вложил 5 млн долларов. « Сын Дерева отдал Боташеву эту сумму для передачи Матовникову (полпред президента РФ в СКФО), и я даже знаю место передачи денег. Суть операции состояла в том, что Боташев передаст эти деньги Матовникову, а тот напишет обращение к президенту России, в котором будет изложена информация о наших якобы преступлениях на Северном Кавказе и в КЧР», — пояснил бывший сенатор.

Матовников, по его словам, передал свое обращение, основанное на словах Боташева, президенту. Кроме того, полпред якобы рассказал о преступлениях Арашуковых высокопоставленным силовикам, в том числе генпрокурору Юрию Чайке и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Силовики должны были проверить изложенную в обращении к президенту информацию, чтобы лично убедить его в правдивости этих сведений. «Дальше, со слов сына Дерева, Боташев, используя личные отношения с бывшим руководителем Следственного комитета по Дагестану, а ныне действующим руководителем ГСУ СК РФ Эдуардом Кабурнеевым, договорился, что тот поможет продвигать дело против нас и информировать Боташева о ходе следствия. Для того, чтобы СК России начал жестко действовать против нашей семьи, они воспользовались следующей ситуацией», — сказал Арашуков. Ситуация с Бастрыкиным. Глава СКР Александр Бастрыкин отдыхал с семьей в Карачаево-Черкесии. Он остановился в спа-отеле «Адиюх-Пэлас», которым владеют Арашуковы. В СМИ после этого появилась информация о дружбе Бастрыкина и Арашуковых. При этом Арашуков утверждает, что статьи в СМИ были заказными, и что с главой СКР он знаком не был. «Проживание забронировать мог любой человек через Booking. Я хочу подчеркнуть, что он останавливался в этом отеле не по приглашению моей семьи. Первый раз я Бастрыкина увидел лично в Совете Федерации при моем задержании. Боташев по подсказке Кабурнеева заказал в СМИ серию статей о том, глава СКР приезжал к нам в гости, что он — друг семьи, и поэтому уголовные дела по убийствам Шебзухова и Жукова не продвигались. Для меня совершенно очевидно, что после таких статей Бастрыкину уже было опасно вникать в обоснованность доказательств по моему делу , так как его фактически обвинили в связи с нашей семьей», — добавил арестованный сенатор.

Расследование убийств Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. В марте 2010 года в Карачаево-Черкесии убили одного из лидеров молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова. Он скончался от трех огнестрельных ранений в голову. Расул Аджиев тогда написал явку с повинной, а в 2012 году был оправдан судом, но через шесть лет — в августе 2018 года — вновь вернулся с повинной.



Через два месяца после убийства Жукова, в мае 2010 года, убили советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Трое в масках напали на чиновника и начали избивать его бейсбольными битами. Он попытался отбежать от нападавших, однако один из них выстрелил в него. В марте 2012 года подозреваемых в убийстве задержали. Через год их осудили. В 2017 году по подозрению в причастности к убийству задержали также жителя Карачаево-Черкесии Рустама Копсергенова. В феврале Копсергенов рассказал, что Арашуков заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей. А на очной ставке, по словам Арашукова, Копсергенов рассказал, что убийство Шебзухова Арашуков не заказывал и это трагическая случайность — якобы Шебзухова хотели просто напугать.



Месяц спустя после повторной явки с повинной Аджиева, в сентябре 2018 года, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать оба дела об убийствах в центральный аппарат СК.

Обвинение в участии в преступном сообществе. Арашуков отметил, что по обвинению по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) следствие до сих пор не может определиться с его ролью в якобы созданной преступной группе. «Следствие считает, что преступное сообщество было создано в 2002 году и я там нужен был, так как был сенатором. Но сенатором я стал в 2016 году. Кроме того, моя должность никак не могла повлиять или помочь в работе моего отца, который работал в газовой отрасли. Еще в апреле 2019 года я заявил ходатайство следствию о разъяснении мне обвинения по ст. 210 УК РФ. До сих пор ответа не получил», — добавил экс-сенатор.

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