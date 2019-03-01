Экс-сенатора Дерева, который свидетельствовал против Арашуковых, освободили из СИЗО

Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-сенатора от Карачаево-Чекркесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в хищении 110 млн рублей

Дерев провел в СИЗО почти год. Следователь просил о продлении ему срока ареста на два месяца. В свою очередь прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест. Защита указывала на присвоение экс-сенатору инвалидности, ухудшение здоровья и окончание расследования.

Адвокат Руслан Коблев рассказал РИА «Новости», что в суде у него был такой довод: люди, инициировавшие дело против его подзащитного, теперь сами стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества. Защита Дерева связывала его уголовное преследование с тем, что в 2012 году в интервью «Российской газете» сенатор заявил о причастности Рауфа Арашукова к двум убийствам в республике. Адвокаты высказывали предположения, что дело против Дерева было возбуждено по заказу.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Дереву срока содержания под стражей, он освобожден в зале суда», — цитирует Коблева ТАСС.

Находясь на свободе, Дерев будет знакомиться с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет передано для утверждения в прокуратуру. Также он должен будет пройти лечение в кардиоцентре.