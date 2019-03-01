Экс-сенатора Дерева, который свидетельствовал против Арашуковых, освободили из СИЗО

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-сенатора от Карачаево-Чекркесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в хищении 110 млн рублей

Дерев провел в СИЗО почти год. Следователь просил о продлении ему срока ареста на два месяца. В свою очередь прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест. Защита указывала на присвоение экс-сенатору инвалидности, ухудшение здоровья и окончание расследования.

Адвокат Руслан Коблев рассказал РИА «Новости», что в суде у него был такой довод: люди, инициировавшие дело против его подзащитного, теперь сами стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества. Защита Дерева связывала его уголовное преследование с тем, что в 2012 году в интервью «Российской газете» сенатор заявил о причастности Рауфа Арашукова к двум убийствам в республике. Адвокаты высказывали предположения, что дело против Дерева было возбуждено по заказу.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Дереву срока содержания под стражей, он освобожден в зале суда», — цитирует Коблева ТАСС.

Находясь на свободе, Дерев будет знакомиться с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет передано для утверждения в прокуратуру. Также он должен будет пройти лечение в кардиоцентре. 

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Как сообщали Юга.ру, Дерев ушел в отставку с поста сенатора в январе 2016-го года, на смену ему пришел Рауф Арашуков. В марте 2018 года Дерева задержали и этапировали в Москву. Его заподозрили в хищении более 100 млн рублей путем незаконного возврата НДС. К февралю 2019 года Следственный комитет завершил расследование.

Дерев проходит свидетелем обвинения по делу об организации преступного сообщества, махинациям и убийствам, которое расследуют в отношении Арашукова.

ФСИН Чиновники

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