В Карачаево-Черкесии экс-сенатора Дерева задержали по делу о хищениях

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева 6 марта задержали и этапировали в Москву

Дерева подозревают в хищении более 100 млн рублей путем незаконного возврата НДС, передает РБК со ссылкой на источник в УМВД по Карачаево-Черкесии и родственников задержанного.

Расследованием дела экс-сенатора занимается Следственный комитет России.

Ранее СМИ сообщили, что Вячеслав Дерев был задержан в своем доме в поселке Псыж. Он стал фигурантом дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Подрядчик завысил стоимость работ, в итоге ЗАО «Киево-Жураки АПК», подконтрольному Дереву, могли необоснованно вернуть более 119 млн рублей налогов.