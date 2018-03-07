В Карачаево-Черкесии экс-сенатора Дерева задержали по делу о хищениях
Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева 6 марта задержали и этапировали в Москву
Дерева подозревают в хищении более 100 млн рублей путем незаконного возврата НДС, передает РБК со ссылкой на источник в УМВД по Карачаево-Черкесии и родственников задержанного.
Расследованием дела экс-сенатора занимается Следственный комитет России.
Ранее СМИ сообщили, что Вячеслав Дерев был задержан в своем доме в поселке Псыж. Он стал фигурантом дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Подрядчик завысил стоимость работ, в итоге ЗАО «Киево-Жураки АПК», подконтрольному Дереву, могли необоснованно вернуть более 119 млн рублей налогов.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2016 года сенатор от КЧР Вячеслав Дерев подал заявление об уходе по собственному желанию. Этот пост он занимал с 2011 года. В администрации КЧР заявили, что чиновник предпочел политике бизнес.
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