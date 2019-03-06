Арашукову-старшему предъявили обвинение по делу о хищении газа на 31 млрд рублей

Отцу арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии, советнику главы «Газпром-Межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинение в создании банды и мошенничестве

«Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, рассказали в ведомстве, «для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова», который работал в органах власти Карачаево-Черкесии, а в последнее время был сенатором от республики в Совфеде.

Как сообщали Юга.ру, Рауля Арашукова задержали 30 января по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей и арестовали на два месяца. В тот же день был задержан и его сын Рауф (он также подозревается в других преступлениях, в том числе убийствах).

По данным следствия, организованную группу для совершения хищений газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию, Арашуков создал в 2000-х годах. Он уже много лет трудится в газовой сфере (с 2002 по 2011 год занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз») и, используя связи, способствовал назначению родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.

31 января по этому же делу взяли под стражу четверых руководителей дочерних предприятий «Газпрома» на Ставрополье, в Черкесске и Астрахани, 15 февраля — двух руководителей «Газпром межрегионгаз Махачкала», а 26 февраля — руководителей ОАО «Ессентукская Теплосеть» и филиала «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе. Кроме того, в розыск объявлены и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.