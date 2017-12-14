В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в причастности к убийству советника главы республики

Жителя Карачаево-Черкесии Рустама Копсергенова задержали по подозрению в причастности к убийству советника главы республики и покушении на еще одно убийство

По данным правоохранителей, Копсергенов несколько лет скрывался от следствия, его задержали в родительском доме и отправили на допрос к следователю.

Ранее по делу об убийстве в феврале 2013 года осудили троих местных жителей. Они рассказали, что Копсергенов передал им 500 тыс. рублей за совершенное преступление, сообщает «Интерфакс».

Советника руководителя Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова убили в мае 2010 года. На чиновника напали неизвестные, избили его бейсбольными битами. Шебзухов пытался убежать, но его убили выстрелом из огнестрельного оружия.

Покушение на убийство заместителя руководителя управления Федерального казначейства по КЧР Натальи Нагорновой произошло в 2008 году. Женщина получила огнестрельное ранение.