Сенатора Арашукова и его отца проверяют на причастность еще к нескольким убийствам — источники

Задержанных сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова проверяют на причастность к минимум пяти заказным убийствам

Рауфу Арашукову уже предъявили обвинение в убийстве в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Дела об этих преступлениях передали в центральный аппарат СКР осенью 2017 года.

Источники РБК, знакомые с ходом расследования, рассказали, что также Арашукова-мледшего проверяют на причастность к убийству начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006 году и к убийству в 2003 году Али Афаунова — начальника службы безопасности, бывшего помощника руководителя администрации президента республики Назира Хапсирокова.

Отца сенатора проверяют по делу об организации убийства в конце 1990-х донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова.

Причастность Арашуковых по меньшей мере к пяти заказным убийствам проверялась еще осенью, когда следственная группа из центрального аппарата СКР выезжала в Черкесск, отметил источник, близкий к следствию.