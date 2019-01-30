Сенатора Арашукова и его отца проверяют на причастность еще к нескольким убийствам — источники
Задержанных сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова проверяют на причастность к минимум пяти заказным убийствам
Рауфу Арашукову уже предъявили обвинение в убийстве в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Дела об этих преступлениях передали в центральный аппарат СКР осенью 2017 года.
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Источники РБК, знакомые с ходом расследования, рассказали, что также Арашукова-мледшего проверяют на причастность к убийству начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006 году и к убийству в 2003 году Али Афаунова — начальника службы безопасности, бывшего помощника руководителя администрации президента республики Назира Хапсирокова.
Отца сенатора проверяют по делу об организации убийства в конце 1990-х донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова.
Причастность Арашуковых по меньшей мере к пяти заказным убийствам проверялась еще осенью, когда следственная группа из центрального аппарата СКР выезжала в Черкесск, отметил источник, близкий к следствию.
Кроме того, источник «Интерфакса» сообщил, что Арашуков также подозревается в нападении в октябре 2018 года на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова. Депутат занимался сбором информации о противоправных действиях Арашукова, в частности инициировал проверку законности получения им места в Совете Федерации.
Как писали Юга.ру, 30 января Арашукова задержали после заседания Совфеда. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Сейчас в суде решается вопрос о его аресте.
Арашукова-старшего задержали сегодня в петербургском офисе «Газпрома» по подозрению в хищении 30 млрд рублей. Также на причастность к преступлениям проверяют нескольких их родственников и знакомых, занимавших руководящие должности в газовой отрасли СКФО.
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