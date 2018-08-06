Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Силовики задержали начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесской Республике Мухтара Пхешхова

Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Полковника полиции подозревают в хищении 22 млн рублей. Следствие 6 августа будет ходатайствовать о его аресте, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Пхешхов с мая по декабрь 2016 года, используя свое служебное положение вступил в сговор с двумя местными жителями. Они планировали похитить бюджетные деньги, которые были выделены на закупку земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России. Для этого стоимость здания и участка, расположенных в Черкесске, искусственно завысили. В результате им удалось похитить более 22 миллионов рублей. По факту возбудили уголовное дело.

Вечером 5 августа Пхешхов пришел в следственный комитет со своим адвокатом. Там его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесии.