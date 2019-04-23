В СК по Карачаево-Черкесии после арестов по делу Арашуковых назначили нового руководителя
Исполняющим обязанности главы СКР по Карачаево-Черкесии назначен генерал-майор юстиции Михаил Ламонов
Ранее Ламонов работал замруководителя Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В Карачаево-Черкесии он сменил на посту ушедшего на пенсию Арсена Езаова. Езаов был заместителем руководителя СКР по республике и исполнял обязанности главы ведомства с февраля — после того, как в отставку ушел первый заместитель главы управления Казбек Булатов. Последний также возглавлял управление в качестве исполняющего обязанности главы. Булатов был другом семьи Арашуковых и уволился из СКР после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром-Межрегионгаз» Рауля Арашукова. 23 апреля стало известно о задержании Булатова по делу Арашуковых. А Езаова ранее проверяли по этому же делу.
Напомним, предыдущий глава СКР по КЧР Виктор Наумов, занимавший этот пост более 10 лет, в январе 2018 года был переведен на работу в Северную Осетию в качестве главы местного управления СКР. После Наумова на посту главы ведомства в Карачаево-Черкесии никого не утвердили.
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