Сенаторы 22 мая досрочно лишили полномочий находящегося под следствием в СИЗО Арашукова. Причиной стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах.

«Я уже ранее делал заявление, что мое уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить меня статуса. Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за пять минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог», — отметил экс-сенатор.

По его словам, он направлял запрос в Совфед с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации, но не получил ответа. Кроме того, напомнил он, согласно законодательству, за непредоставление декларации его могли не лишать статуса, а вынести предупреждение.

«Но никто не собирался разбираться, сенаторы на все эти обстоятельства закрыли глаза и приняли решение о лишении меня полномочий. Такая поспешность еще раз укрепила меня во мнении о заказном характере моего дела», — добавил Арашуков.

«А еще я хотел обратиться к своим бывшим коллегам-сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но вы сами создаете прецеденты, которые потом могут сильно ударить и по вам самим! Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями, вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым, и все остальные также дружно проголосуют», — подчеркнул Арашуков.

Как сообщали Юга.ру, Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля — и арестовали.

12 марта суд отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после обвинений Арашукову поручила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы.

Арашуков стал сенатором Совета Федерации в сентябре 2016 года в возрасте 30 лет, он был самым молодым членом верхней палаты парламента.