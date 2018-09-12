Дела об убийствах советника экс-главы Карачаево-Черкесии Шебзухова и общественника республики Жукова передали в центральный СК

В Следственный комитет России передали уголовные дела об убийствах советника бывшего главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественного деятеля республики Аслана Жукова

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить все обстоятельства преступлений, установить заказчиков, произвести повторные допросы всех фигурантов, в том числе осужденных. При наличии достаточных оснований к уголовной ответственности привлекут всех причастных к этим убийствам, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии 12 мая 2010 года убили советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Трое в масках напали на чиновника и начали избивать его бейсбольными битами. Он попытался отбежать от нападавших, однако один из них выстрелил в него. В марте 2012 года подозреваемых в убийстве задержали. Через год суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве советника экс-главы Карачаево-Черкесии. Они получили от 14 до 19 лет лишения свободы. В этом году следствие по делам об убийстве Шебзухова возобновили.