Арашукова отстранили от должности сенатора

Рауфа Арашукова 12 марта отстранили от должности сенатора от Карачаево-Черкесии

Суд отстранил Арашукова по ходатайству Главного следственного управления СК России. В пресс-службе СК уточнили, что решение будет действовать до конца расследования уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в феврале говорил, что Арашукова не будут замещать на время следственных действий. На тот момент он был действующим сенатором несмотря на то, что находился под арестом.

Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Кто такой Рауф Арашуков и почему его арестовали — читайте в материале.