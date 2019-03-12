Арашукова отстранили от должности сенатора
Рауфа Арашукова 12 марта отстранили от должности сенатора от Карачаево-Черкесии
Суд отстранил Арашукова по ходатайству Главного следственного управления СК России. В пресс-службе СК уточнили, что решение будет действовать до конца расследования уголовного дела.
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Как сообщали Юга.ру, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в феврале говорил, что Арашукова не будут замещать на время следственных действий. На тот момент он был действующим сенатором несмотря на то, что находился под арестом.
Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Кто такой Рауф Арашуков и почему его арестовали — читайте в материале.
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