Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют? Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Следственный комитет заподозрил его в тяжких преступлениях. Позже стало известно, что задержали и его отца Рауля Арашукова. Портал Юга.ру выяснил, чем известен Арашуков и из-за чего на него завели уголовное дело.

Биография Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез Карачаево-Черкесии. Получил специальность «юриспруденция» в Ставропольском госуниверситете. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Женат.

Арашуков работал в ООО «Ставропольрегионгаз» (ныне — «Газпром межрегионгаз Ставрополь») сначала техником первой категории отдела по развитию производства, потом заместителем начальника отдела инвестиций и имущественных отношений. Его отец, Рауль Арашуков, с 90-х годов руководил филиалами «Межрегионгаза» (теперь — «Газпром межрегионгаз»). Сейчас Арашуков-старший — депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии.

В 22 года Рауф Арашуков стал министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии, был помощником главы республики. Меньше чем через год он возглавил Хабезский муниципальный район региона, набрав 98,5% голосов. В 24 года Арашукова избрали депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, до 2011 года он был первым замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск». До 2016 года работал на разных руководящих должностях в Карачаево-Черкесии. Стал сенатором Совета Федерации в сентябре 2016 года в возрасте 30 лет, пишет «Коммерсантъ».

Доход В 2017 году Рауф Арашуков задекларировал доход на 4,9 млн рублей. Его жена за год заработала 96 тыс. рублей.

В чем подозревают сенатора Совет Федерации во время пленарного заседания утром 30 января дал согласие на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году. Перед задержанием заседание перевели в закрытый режим, вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Участник заседания, видевший задержание, рассказал «Интерфаксу», что генпрокурор Юрий Чайка высказал претензии правоохранительных органов к Арашукову. Сенатор не дал никаких пояснений, но попытался уйти из зала во время выступления Чайки. Генпрокурор выступал перед сенаторами с предложением о снятии неприкосновенности с Арашукова и его аресте. Арашукова попросила остаться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свидетель задержания отметил, что еще никогда не было такого, чтобы кого-либо задерживали в зале заседаний.

Следственный комитет сообщил, что Рауф Арашуков причастен к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. После этого Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство отца и сына до выяснения обстоятельств уголовного дела.

Арашукову-младшему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Во время допроса он заявил, что не владеет русским языком в достаточной мере и потребовал переводчика, которого ему предоставили.

Арашукова-старшего подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Что известно об убийствах Заместитель председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков умер в марте 2010 года от трех огнестрельных ранений в голову. В убийстве заподозрили жителя Черкесска, в 2012 году его признали невиновным. Спустя шесть лет он пришел в Следственный комитет и настаивал, что это он убил Жукова. Советника президента КЧР Фраля Шебзухова убили в мае 2010 года — на него напали три человека в масках и избили битами. Он пытался убежать, но его застрелили. Подозреваемых задержали в марте 2012 года. Через год суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет, но в 2018 году следствие по делу возобновили.

В сентябре 2018 года РБК сообщило, что трое арестованных за заказные убийства в Карачаево-Черкесии на допросах рассказали о связи Рауфа Арашукова с преступлениями. В аппарате сенатора в ответ на это заявили, что никаких доказательств причастности Арашукова к произошедшему нет.

При чем тут Рауль Арашуков Вместе с сыном задержали Рауля Арашукова — следствие полагает, что он причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти преступления совершались на протяжении нескольких лет.

Следователи с оперативниками ФСБ проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.