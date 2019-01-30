Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совфеда. Его подозревают в причастности к убийствам

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова 30 января задержали в зале заседаний Совета Федерации РФ

Утром 30 января Совфед во время пленарного заседания дал согласие на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Перед задержанием чиновника заседание неожиданно перевели в закрытый режим, вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. После этого Арашукова задержали и вывели из зала. По данным источника, чиновника подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

СК подтвердил задержание сенатора, передает RT. В пресс-службе ведомства уточнили, что Арашукова задержали в рамках расследования уголовного дела, не уточнив детали.

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32-летний Рауф Арашуков стал сенатором от Карачаево-Черкесии в сентябре 2016 года.