Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совфеда. Его подозревают в причастности к убийствам
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова 30 января задержали в зале заседаний Совета Федерации РФ
Утром 30 января Совфед во время пленарного заседания дал согласие на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Перед задержанием чиновника заседание неожиданно перевели в закрытый режим, вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. После этого Арашукова задержали и вывели из зала. По данным источника, чиновника подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.
СК подтвердил задержание сенатора, передает RT. В пресс-службе ведомства уточнили, что Арашукова задержали в рамках расследования уголовного дела, не уточнив детали.
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32-летний Рауф Арашуков стал сенатором от Карачаево-Черкесии в сентябре 2016 года.
Ранее в СМИ появились показания фигурантов дел о заказных убийства в Черкесске в 2010 году, пишет Meduza. Обвиняемые сообщили, что Арашуков причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и смерти советника бывшего главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
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