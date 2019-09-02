Рауф Арашуков: О предстоящем задержании я знал заранее. И знаю, кто его проплатил

Арестованный экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков дал интервью, в котором рассказал об уголовном против него и о дружбе с Рамзаном Кадыровым

По словам Арашукова, его задержание не стало для него неожиданностью, поэтому бежать из зала заседаний Совфеда он не собирался.

«О предстоящем задержании я знал заранее. То, что происходило 30 января, прекрасно помню. Я понимал, к чему все идет, и хотел выйти из зала заседаний, чтобы задержание не было публичным. А в СМИ написали, что я хотел убежать… Это смешно! Если б хотел куда-то уехать, я б не пришел на то заседание», — рассказал Арашуков изданию «Кавказ. Реалии».

Экс-сенатор в очередной раз назвал дело против него заказным и заявил, что знает людей, которые за этим стоят.

«Дело против меня носит заказной характер. Я знаю, кто за этим стоит, и кто проплачивал возбужденные в отношении меня дела. (...) Это группа чиновников и люди в погонах. Их имена я назову позже!» — сказал Арашуков.

Он также опроверг появившуюся недавно информацию о том, что он якобы дал показания против главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

«Это неправда (показания на Темрезова). Я не даю показаний по делу и про Темрезова тем более», — заявил Арашуков.

Также он прокомментировал свои отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого СМИ ранее называли возможным инициатором ареста Арашуковых.

«Я благодарен Аллаху, что у меня в жизни есть такой старший брат, как Рамзан Кадыров», — сказал Рауф Арашуков.