Рауф Арашуков: О предстоящем задержании я знал заранее. И знаю, кто его проплатил

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Арестованный экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков дал интервью, в котором рассказал об уголовном против него и о дружбе с Рамзаном Кадыровым

По словам Арашукова, его задержание не стало для него неожиданностью, поэтому бежать из зала заседаний Совфеда он не собирался.

«О предстоящем задержании я знал заранее. То, что происходило 30 января, прекрасно помню. Я понимал, к чему все идет, и хотел выйти из зала заседаний, чтобы задержание не было публичным. А в СМИ написали, что я хотел убежать… Это смешно! Если б хотел куда-то уехать, я б не пришел на то заседание», — рассказал Арашуков изданию «Кавказ. Реалии».

Экс-сенатор в очередной раз назвал дело против него заказным и заявил, что знает людей, которые за этим стоят.

«Дело против меня носит заказной характер. Я знаю, кто за этим стоит, и кто проплачивал возбужденные в отношении меня дела. (...) Это группа чиновников и люди в погонах. Их имена я назову позже!» — сказал Арашуков.

Он также опроверг появившуюся недавно информацию о том, что он якобы дал показания против главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

«Это неправда (показания на Темрезова). Я не даю показаний по делу и про Темрезова тем более», — заявил Арашуков.

Также он прокомментировал свои отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого СМИ ранее называли возможным инициатором ареста Арашуковых.

«Я благодарен Аллаху, что у меня в жизни есть такой старший брат, как Рамзан Кадыров», — сказал Рауф Арашуков.

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Как сообщали Юга.ру, Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство (его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова) и давление на свидетеля — и арестовали

Кроме того, в тот же день, 30 января, в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны также родственники и знакомые семьи.

12 марта суд отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России. 

Арашуков стал сенатором Совета Федерации в сентябре 2016 года в возрасте 30 лет, он был самым молодым членом верхней палаты парламента.

Кто такой Рауф Арашуков и почему его арестовали — читайте в материале портала Юга.ру.

Рауф Арашуков Следственный комитет

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