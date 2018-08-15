В Карачаево-Черкесии шесть лет назад суд оправдал обвиняемого в убийстве. Сейчас он снова написал явку с повинной

В Карачаево-Черкесской Республике в Следственный комитет с явкой с повинной пришел мужчина, оправданный судом шесть лет назад

Следствие установило, что в марте 2010 года в Черкесске мужчина несколько раз выстрелил в водителя машины Chevrolet Niva и скрылся. От ранений лица и головы потерпевший умер.

Через некоторое время мужчина пришел в полицию и признался в совершенном преступлении. Черкесский городской суд не взял во внимание показания и вынес оправдательный приговор. Обвиняемый в убийстве был освобожден прямо из зала судебного заседания.

Спустя восемь лет после убийства мужчина вновь пришел в полицию и настаивает, что преступление совершил именно он.

Следствие по делу возобновлено, устанавливаются мотивы, заставившие мужчину написать явку с повинной, сообщает СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.