Задержан отец сенатора от Карачаево-Черкесии, подозреваемого в причастности к убийствам

Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, задержали в петербургском офисе «Газпрома» в рамках расследования дела о хищении 30 млрд рублей

Рауля Арашукова увезли из здания «Газпрома» в Санкт-Петербурге, с ним проводят следственные действия по делу о хищении 30 млрд рублей. По этому же делу проходит его сын, сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

По данным ТАСС , Раулю Арашукову не инкриминируют убийства, в рамках расследования которых задержали его сына.

В Следкоме подтвердили задержание отца сенатора. По версии следствия, он причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России проводят обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Как писали Юга.ру, утром 30 января в зале заседаний Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в рамках расследования дела по ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание и участие в преступной организации) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) по факту хищения природного газа ПАО «Газпром», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ.

Также депутата подозревают в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.