Сенатора Арашукова арестовали на два месяца
Басманный суд Москвы вынес решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауфа Арашукова
Об аресте ходатайствовало следствие. Следователь заявил, что сенатор имеет вид на жительство в Арабских Эмиратах, куда может уехать, находясь на свободе. Ходатайство поддержала прокуратура. Слушание прошло в закрытом режиме.
Решением суда Рауф Арашуков арестован до 30 марта.
Арашуков заходит в здание Басманного суда с улыбкой на лице pic.twitter.com/fbzA47YI4o— Алх Рамонэ (@alxramone) January 30, 2019
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Как писали Юга.ру, 30 января Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Кроме того, в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении 30 млрд рублей.
Арашуковых подозревают в причастности к минимум пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпрома», в которых замешаны также родственники и знакомые семьи.
Следователи и сотрудники ФСБ проводят в связи с делом сенатора обыски в 11 городах россии, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани. Также обыски прошли в отделениях «Газпрома» в Ставропольском крае. В следственных мероприятиях задействованы более 200 правоохранителей.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
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