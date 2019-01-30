Сенатора Арашукова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауфа Арашукова

Об аресте ходатайствовало следствие. Следователь заявил, что сенатор имеет вид на жительство в Арабских Эмиратах, куда может уехать, находясь на свободе. Ходатайство поддержала прокуратура. Слушание прошло в закрытом режиме.

Арашуков заходит в здание Басманного суда с улыбкой на лице pic.twitter.com/fbzA47YI4o

Как писали Юга.ру, 30 января Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Кроме того, в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении 30 млрд рублей.