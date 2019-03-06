Следствие рассказало о роли сенатора Арашукова в преступном сообществе отца

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, по данным следствия, отвечал за безопасность преступной группировки своего отца

О роли Арашукова-младшего в преступном сообществе Рауля Арашукова Следственный комитет РФ рассказал при предъявлении обвинения последнему. Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве при поставках газа ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей.

По данным следствия, «для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый [Рауль Арашуков] вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова». Арашуков-младший, напомним, работал в органах власти Карачаево-Черкесии, а в последнее время был сенатором от республики в Совфеде.

«Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации», — сообщили в пресс-службе СКР.