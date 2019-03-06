Следствие рассказало о роли сенатора Арашукова в преступном сообществе отца
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, по данным следствия, отвечал за безопасность преступной группировки своего отца
О роли Арашукова-младшего в преступном сообществе Рауля Арашукова Следственный комитет РФ рассказал при предъявлении обвинения последнему. Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве при поставках газа ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей.
По данным следствия, «для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый [Рауль Арашуков] вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова». Арашуков-младший, напомним, работал в органах власти Карачаево-Черкесии, а в последнее время был сенатором от республики в Совфеде.
«Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации», — сообщили в пресс-службе СКР.
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Как сообщали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийствах и давлении на свидетеля и арестовали на два месяца.
В тот же день по делу о хищении газа на более чем 30 млрд рублей задержали его отца, советника главы «Газпром-Межрегионгаз» Рауля Арашукова.
По данным следствия, в 2000-х годах Рауль Арашуков, занимая пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», создал организованную группу, которая занималась хищениями газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Используя связи, он способствовал назначению родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.
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