Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора в СИЗО

Попавший под следствие сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль 16 мая пожаловались на условия содержания в СИЗО «Лефортово»

Член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов рассказал, что Рауф Арашуков более трех недель не получает писем от своей семьи, а телеграммы доходят спустя семь дней после отправления.

В администрации «Лефортово» объяснили, что задержка с выдачей связана с тем, что стало больше заключенных, и у цензора выросла нагрузка. Также некоторые письма и телеграммы приходится отдавать для проверки следователям.

Ионов рассказал, что Арашуков не получает в СИЗО халяльные продукты и передачи с рыбой, так как правила внутреннего распорядка в следственном изоляторе вообще не предусматривают халяльные и кошерные продукты, а передавать рыбу запрещают санитарные врачи, которые опасаются отравлений и кишечных инфекций.