Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора в СИЗО
Попавший под следствие сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль 16 мая пожаловались на условия содержания в СИЗО «Лефортово»
Член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов рассказал, что Рауф Арашуков более трех недель не получает писем от своей семьи, а телеграммы доходят спустя семь дней после отправления.
В администрации «Лефортово» объяснили, что задержка с выдачей связана с тем, что стало больше заключенных, и у цензора выросла нагрузка. Также некоторые письма и телеграммы приходится отдавать для проверки следователям.
Ионов рассказал, что Арашуков не получает в СИЗО халяльные продукты и передачи с рыбой, так как правила внутреннего распорядка в следственном изоляторе вообще не предусматривают халяльные и кошерные продукты, а передавать рыбу запрещают санитарные врачи, которые опасаются отравлений и кишечных инфекций.
«Сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, который связан с ограничениями на употребление пищи, и Рауф Арашуков беспокоится за своих единоверцев в изоляторе, которые не могут приобрести халяльные продукты», — уточнили в ОНК.
Рауль Арашуков пожаловался, что он сидит в старой камере без горячей воды и у него нет возможности смотреть телевизор — после перехода Москвы на цифровое вещание он не принимает сигнал.
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Александр Ионов рассказал, что пребывание в СИЗО буквально открыло Арашукову-младшему глаза на быт и права заключенных.
«Он нам сказал в ходе встречи, что "если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы"», — цитирует собеседника газета «Известия».
Как сообщали Юга.ру, в конце января 2019 года Рауфа Арашукова задержали на заседании Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийствах и давлении на свидетеля.
12 марта суд отстранил сенатора от должности, а 26 марта ему продлили арест на три месяца. На заседании Арашуков просил освободить его из-под стражи и отправить под домашний арест. Он также заявил, что его оклеветали за 65 млн рублей и что ни к каким убийствам он не причастен.
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