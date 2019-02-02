СК завершил расследование дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева. Он свидетельствовал против Арашукова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, его заподозрили в махинации с НДС на 120 млн рублей

По версии следствия, Дерев и пятеро его сообщников совершили мошенничество в 2007–2010 годах. Тогда семье экс-сенатора принадлежали компании «Киево-Жураки AПК» и «Меркурий-2» и между ними заключили контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее. СК считает, что контракты исполнили с завышением стоимости, а участники незаконно получили возмещение НДС на 119,4 млн рублей из федерального бюджета. В марте 2018 года Дерева задержали в Карачаево-Черкесии и отправили в Москву, там суд его определил в СИЗО.

Закон гласит, что следственные действия с арестованными по обвинению в мошенничестве должны завершиться за 12 месяцев. За месяц до окончания этого срока фигуранту предъявляют обвинение, чтобы оставить под стражей, и дают ознакомиться с материалами дела. Адвокаты бывшего сенатора считают, что следствие не уложилось в срок и не ознакомило Дерева с результатами экспертиз, которые провели в начале расследования. Защита сомневается в законности судебных бухгалтерской, финансово-экономической и экономической экспертиз, потому что экспертами были сотрудники СК. Адвокаты в сентябре 2018 года обратились к следователю с ходатайством об исключении их из дела. После этого следователь назначил новые исследования, но после их изучения защита экс-сенатора пришла к выводу, что они почти дословно повторяют старые. Адвокаты пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину — потребовали провести проверку и возбудить уголовное дело против следователей.

Одновременно ГСУ СКР привлекло к делу адвоката по назначению. В его присутствии хотели завершить расследование, но он счел следственные действия необоснованными и сделал об этом запись в протоколе. Адвокат экс-сенатора Кирилл Бельский отметил, что по большинству эпизодов, которые инкриминировали его клиенту, вышли сроки давности, последний заканчивается в 2020 году. Бельский настаивает: изучение 300 томов уголовного дела в СИЗО окончательно подорвет здоровье Дерева, который перенес в изоляторе два инфаркта.

В то же время, когда экс-сенатор проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, он — свидетель обвинения по делу об организации преступного сообщества, махинациям и убийствам, которое расследуют другие сотрудники главного следственного управления. К Дереву обратились после убийств лидера движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. По данным «Коммерсанта», потерпевшая сторона знала, что к преступлениям причастен Рауф Арашуков, но его стали проверять, когда сдались два исполнителя убийств. Во время проверки Арашукова опросили и вынесли постановление об отказе в возбуждении дела. После этого потерпевшие и Дерев добились передачи материалов в центральный аппарат СКР. Там к ним добавили мошенничества с газом и в итоге арестовали самого Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Басманный районный суд 1 февраля взял под стражу седьмого фигуранта расследования — директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова.

После того, как Дерева допросили как свидетеля обвинения, его защита попросила взять экс-сенатора под госзащиту, но не получила ответа на ходатайство, пишет «Коммерсантъ».