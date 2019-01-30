Нужен переводчик. Сенатору от Карачаево-Черкесии Арашукову предъявили обвинение, но он его не понял

Члену Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову 30 января предъявили обвинение

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Депутата обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). На допросе Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как писали Юга.ру, утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по подозрению в создании преступной организации и хищениях природного газа «Газпрома», поставляемого на Северный Кавказ. Депутата также заподозрили в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.