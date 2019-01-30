Нужен переводчик. Сенатору от Карачаево-Черкесии Арашукову предъявили обвинение, но он его не понял
Члену Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову 30 января предъявили обвинение
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Депутата обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
На допросе Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Как писали Юга.ру, утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по подозрению в создании преступной организации и хищениях природного газа «Газпрома», поставляемого на Северный Кавказ. Депутата также заподозрили в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
В петербургском офисе «Газпрома» 30 января задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении 30 млрд рублей.
Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани. Также обыски прошли в отделениях «Газпрома» в Ставропольском крае. В следственных мероприятиях задействованы более 200 правоохранителей.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
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