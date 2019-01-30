СКР просит арестовать сенатора Арашукова и планирует задержать четырех руководителей газовой отрасли СКФО по его делу

Следствие просит об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии в Совфеде Рауфа Арашукова и допрашивает по его делу нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа

«Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении Рауфа Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сенатора, помимо других преступлений, подозревают в создании преступной организации и хищениях газа «Газпрома», поставляемого на Северный Кавказ. В этом также замешан его отец Рауль Арашуков, которого задержали сегодня в петербургском офисе «Газпрома», и ряд руководителей предприятий газовой отрасли СКФО — Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. В СКР сообщили, что последних сейчас допрашивают, планируется их задержание.

«Отец сенатора Рауль Арашуков уже много лет трудится в газовой сфере. С 2002 по 2011 годы он занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", ныне является советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз". Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО», — сообщили в СКР.