СКР просит арестовать сенатора Арашукова и планирует задержать четырех руководителей газовой отрасли СКФО по его делу
Следствие просит об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии в Совфеде Рауфа Арашукова и допрашивает по его делу нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа
Арашуков, задержанный 30 января после заседания Совета Федерации, обвиняется по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
«Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении Рауфа Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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Сенатора, помимо других преступлений, подозревают в создании преступной организации и хищениях газа «Газпрома», поставляемого на Северный Кавказ. В этом также замешан его отец Рауль Арашуков, которого задержали сегодня в петербургском офисе «Газпрома», и ряд руководителей предприятий газовой отрасли СКФО — Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. В СКР сообщили, что последних сейчас допрашивают, планируется их задержание.
«Отец сенатора Рауль Арашуков уже много лет трудится в газовой сфере. С 2002 по 2011 годы он занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", ныне является советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз". Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО», — сообщили в СКР.
По данным следствия, соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет. В деле Арашукова-старшего фигурирует сумма хищения в 30 млрд рублей.
В зависимости от роли каждого в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 210 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе).
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
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