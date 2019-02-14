Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за убийство двух человек — ТАСС

По данным ТАСС, Следственный комитет РФ выяснил сумму, которую сенатор Рауф Арашуков заплатил за заказное убийство двух человек

Посредник Рустам Копсергенов рассказал, что Арашуков заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей. Другой обвиняемый, Расул Аджиев, во время допроса заявил, что за убийство Жукова он получил 1 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Следственный комитет РФ считает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил за убийство заместителя главы общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова 1,5 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Сенатора арестовали на два месяца.

Также 30 января по делу о хищении газа на 30 млрд рублей задержали его отца Рауля Арашукова и нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома».

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 14 февраля сообщил, что Арашуков сохранил членство в Совете Федерации.