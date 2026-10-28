Когда в Краснодаре похолодает? Что говорят синоптики
Узнали, как скоро в Краснодаре станет холоднее и будет ли минусовая температура в ближайшие дни
Сервис «Яндекс Погода» опубликовал прогноз погоды в Краснодаре на ближайшие 10 дней — до 6 ноября.
По данным портала, до 2 ноября в краевой столице дневная температура воздуха будет комфортной — 16–20 °C. Ночью столбики термометров будут показывать 10–13 °C.
26 °С в конце октября:
Однако уже 3 ноября придет похолодание, а температура воздуха постепенно начнет снижаться. Дневные показатели составят 14–9 °C, а ночные — 9–5 °C. Но сильного похолодания и минусовой температуры в первые дни ноября не ожидается.
В основном будет облачно, однако иногда возможны дожди и сильный ветер. Синоптики отметили, что температура воздуха может восприниматься ниже, чем показывает термометр, — на это будет влиять высокая влажность.
Как писали Юга.ру, 12 октября Приморско-Ахтарск стал самым теплым местом Европейской России.