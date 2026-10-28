Когда в Краснодаре похолодает? Что говорят синоптики

Узнали, как скоро в Краснодаре станет холоднее и будет ли минусовая температура в ближайшие дни

По данным портала, до 2 ноября в краевой столице дневная температура воздуха будет комфортной — 16–20 °C. Ночью столбики термометров будут показывать 10–13 °C.

Однако уже 3 ноября придет похолодание, а температура воздуха постепенно начнет снижаться. Дневные показатели составят 14–9 °C, а ночные — 9–5 °C. Но сильного похолодания и минусовой температуры в первые дни ноября не ожидается.

В основном будет облачно, однако иногда возможны дожди и сильный ветер. Синоптики отметили, что температура воздуха может восприниматься ниже, чем показывает термометр, — на это будет влиять высокая влажность.