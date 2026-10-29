В Краснодаре 29 октября без света останутся коттеджный поселок, многоэтажки и торговый центр

Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 октября в городе запланировано отключение электроэнергии в нескольких районах. Без электричества останутся не только многоквартирные дома, но и коттеджные поселки и торговый центр.

С 8:00 до 17:00 ресурса не будет:

Агрохимическая, 92, 97, 98–112;

Адлерская, 1–20;

Гомельская, 2–10;

Есенина, 91–111;

Комарова, 67;

Чайковского, 1–20;

Шаляпина, 1–19.

С 8:00 до 18:00: