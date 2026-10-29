В Краснодаре 29 октября без света останутся коттеджный поселок, многоэтажки и торговый центр

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 29 октября пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем адреса

Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 октября в городе запланировано отключение электроэнергии в нескольких районах. Без электричества останутся не только многоквартирные дома, но и коттеджные поселки и торговый центр.

С 8:00 до 17:00 ресурса не будет:

  • Агрохимическая, 92, 97, 98–112;
  • Адлерская, 1–20;
  • Гомельская, 2–10;
  • Есенина, 91–111;
  • Комарова, 67;
  • Чайковского, 1–20;
  • Шаляпина, 1–19.

С 8:00 до 18:00:

  • КП «Николино Парк 1, 2» (за исключением потребителей, подключенных к ТП-2573п — таунхаусы);
  • Сталинградская, 1 (ТРЦ «Николино Молл»). 
  • С 9:00 до 16:00:
  • Душистая, 39, 41, 43;
  • Камвольная, 7, 10, 12, 14;
  • Онежская, 5, 5/1, 7;
  • Сормовская, 11, 13.

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С 9:00 до 17:00:

  • Абрикосовая, 543–596;
  • Адыгейская Набережная, 179–221;
  • Айвазовского, 27;
  • Берег Кубани, 56;
  • Березанская, 77, 86–88;
  • Береговой пр., 1, 2;
  • Болотникова, 59;
  • Болотникова пр., 2, 21;
  • Братьев Игнатовых, 7–37, 16–32;
  • Бургасская, 2, 4, 13, 13/2;
  • Верхняя, 4–44;
  • Верхний 1 пр., 2–8, 3;
  • Виноградная, 431–486;
  • Виноградный пер., 2–10;
  • Володарского, 77–99;
  • Воронежская, 43–45, 55;
  • Восточная, 580–596, 691–692;
  • Гагарина, 18–20, 89–103;
  • Горького, 2–16;
  • Грушевая, 45;
  • Деповская, 1–7;
  • Димитрова, 1–47, 2–36, 42–100, 62;
  • Димитрова, 1/1;
  • Евдокимовская, 25;
  • Заводская, 2–28;
  • Западный 1 пр., 1–17, 2–16;
  • Западный 2 пр., 4, 6;
  • Затонный пр., 18–45;
  • Затонная, 3–24;
  • Заречная, 50–95;
  • 2-я Заречная, 5;
  • Звездный пер., 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3, 23;
  • Ивановская;
  • Ильинская;
  • Индустриальный пр., 43–45, 57–59, 90–142, 99–131;
  • Карасунская;
  • Кизлярская;
  • Ключевая, 86, 107;
  • Ковтюха, 64, 96;
  • Кольцевой пр., 61;
  • Константиновский пер., 8–37;
  • Корницкого, 71;
  • Кошевого, 35–140;
  • Кошевого пр., 58–89;
  • Краснодонская, 60–105;
  • Краснодонский пр., 59–108;
  • Кубанонабережная, 194–212;
  • Ленская;
  • Лесопосадочная;
  • Липовая;
  • Ломоносова, 88–106, 89–99;
  • Ломоносова 1 пр., 1–22;
  • Магаданская;
  • Малиновая, 263–318;
  • Матросова, 62;
  • Матросова пр., 1–24;
  • Милютинская;
  • Надежды;
  • Народная;
  • Нижняя, 3–40;
  • Нижний 1 пр., 4–10;
  • Нижний тупик, 2–16;
  • Новокузнечная, 219–227;
  • Ольгинская;
  • Оранжерейная, 41;
  • Ореховая, 375–430;
  • Персиковая, 487–542;
  • Питерская;
  • Приятная;
  • Промышленная, 27–134, 43, 51, 53–61, 71, 88–90, 96–134, 138–190;
  • Пшеничная;
  • Рыбачья, 34;
  • Садовая, 112, 153;
  • Семеновская;
  • Сиреневая, 319–374;
  • Современная;
  • Солнечная;
  • Стабильная;
  • Средняя;
  • Тахтамукайская, 1–59;
  • Творческая;
  • Терновая;
  • Ткачева, 36–44;
  • Третьяковская;
  • Троицкая;
  • Уваровская;
  • Упорная;
  • Учительская;
  • Фабричная, 2;
  • Фурманова, 33–114;
  • Фурманова пр., 11–46;
  • Цветочная, 596–625;
  • Чапаева, 3–19, 4–6;
  • Щорса, 57–71;
  • Южная, 597–637;
  • Яровая.

С 12:00 до 17:00:

  • Командорская, 2 (КП «Австрия»);
  • Есаульская, 57;
  • 1-й Сахалинский проезд, 14.

С 13:00 до 17:00:

  • 1-я Гвардейская, 5;
  • Алма-Атинская, 8, 57, 89;
  • Васильченко, 16, 16/1;
  • Воровского, 219, 221, 223, 223/1;
  • Гагарина, 89/1, 97, 99, 103;
  • Калинина, 13, 13/5, 13/52, 13/53, 13/55, 13/61;
  • Рязанская, 12, 30, 34, 36;
  • Садовая, 32.

Как писали Юга.ру, 5 октября в детсадах Ставрополья начали включать отопление.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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