В Краснодаре 29 октября без света останутся коттеджный поселок, многоэтажки и торговый центр
В Краснодаре 29 октября пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем адреса
Единая диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 29 октября в городе запланировано отключение электроэнергии в нескольких районах. Без электричества останутся не только многоквартирные дома, но и коттеджные поселки и торговый центр.
С 8:00 до 17:00 ресурса не будет:
- Агрохимическая, 92, 97, 98–112;
- Адлерская, 1–20;
- Гомельская, 2–10;
- Есенина, 91–111;
- Комарова, 67;
- Чайковского, 1–20;
- Шаляпина, 1–19.
С 8:00 до 18:00:
- КП «Николино Парк 1, 2» (за исключением потребителей, подключенных к ТП-2573п — таунхаусы);
- Сталинградская, 1 (ТРЦ «Николино Молл»).
- С 9:00 до 16:00:
- Душистая, 39, 41, 43;
- Камвольная, 7, 10, 12, 14;
- Онежская, 5, 5/1, 7;
- Сормовская, 11, 13.
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С 9:00 до 17:00:
- Абрикосовая, 543–596;
- Адыгейская Набережная, 179–221;
- Айвазовского, 27;
- Берег Кубани, 56;
- Березанская, 77, 86–88;
- Береговой пр., 1, 2;
- Болотникова, 59;
- Болотникова пр., 2, 21;
- Братьев Игнатовых, 7–37, 16–32;
- Бургасская, 2, 4, 13, 13/2;
- Верхняя, 4–44;
- Верхний 1 пр., 2–8, 3;
- Виноградная, 431–486;
- Виноградный пер., 2–10;
- Володарского, 77–99;
- Воронежская, 43–45, 55;
- Восточная, 580–596, 691–692;
- Гагарина, 18–20, 89–103;
- Горького, 2–16;
- Грушевая, 45;
- Деповская, 1–7;
- Димитрова, 1–47, 2–36, 42–100, 62;
- Димитрова, 1/1;
- Евдокимовская, 25;
- Заводская, 2–28;
- Западный 1 пр., 1–17, 2–16;
- Западный 2 пр., 4, 6;
- Затонный пр., 18–45;
- Затонная, 3–24;
- Заречная, 50–95;
- 2-я Заречная, 5;
- Звездный пер., 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3, 23;
- Ивановская;
- Ильинская;
- Индустриальный пр., 43–45, 57–59, 90–142, 99–131;
- Карасунская;
- Кизлярская;
- Ключевая, 86, 107;
- Ковтюха, 64, 96;
- Кольцевой пр., 61;
- Константиновский пер., 8–37;
- Корницкого, 71;
- Кошевого, 35–140;
- Кошевого пр., 58–89;
- Краснодонская, 60–105;
- Краснодонский пр., 59–108;
- Кубанонабережная, 194–212;
- Ленская;
- Лесопосадочная;
- Липовая;
- Ломоносова, 88–106, 89–99;
- Ломоносова 1 пр., 1–22;
- Магаданская;
- Малиновая, 263–318;
- Матросова, 62;
- Матросова пр., 1–24;
- Милютинская;
- Надежды;
- Народная;
- Нижняя, 3–40;
- Нижний 1 пр., 4–10;
- Нижний тупик, 2–16;
- Новокузнечная, 219–227;
- Ольгинская;
- Оранжерейная, 41;
- Ореховая, 375–430;
- Персиковая, 487–542;
- Питерская;
- Приятная;
- Промышленная, 27–134, 43, 51, 53–61, 71, 88–90, 96–134, 138–190;
- Пшеничная;
- Рыбачья, 34;
- Садовая, 112, 153;
- Семеновская;
- Сиреневая, 319–374;
- Современная;
- Солнечная;
- Стабильная;
- Средняя;
- Тахтамукайская, 1–59;
- Творческая;
- Терновая;
- Ткачева, 36–44;
- Третьяковская;
- Троицкая;
- Уваровская;
- Упорная;
- Учительская;
- Фабричная, 2;
- Фурманова, 33–114;
- Фурманова пр., 11–46;
- Цветочная, 596–625;
- Чапаева, 3–19, 4–6;
- Щорса, 57–71;
- Южная, 597–637;
- Яровая.
С 12:00 до 17:00:
- Командорская, 2 (КП «Австрия»);
- Есаульская, 57;
- 1-й Сахалинский проезд, 14.
С 13:00 до 17:00:
- 1-я Гвардейская, 5;
- Алма-Атинская, 8, 57, 89;
- Васильченко, 16, 16/1;
- Воровского, 219, 221, 223, 223/1;
- Гагарина, 89/1, 97, 99, 103;
- Калинина, 13, 13/5, 13/52, 13/53, 13/55, 13/61;
- Рязанская, 12, 30, 34, 36;
- Садовая, 32.
Как писали Юга.ру, 5 октября в детсадах Ставрополья начали включать отопление.
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