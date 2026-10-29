Авито Работа: индекс конкуренции на рынке труда составил 9,8, медиана зарплат — 82 000 рублей в месяц
По данным мониторинга рынка труда, дефицит кадров смягчается восьмой квартал подряд
Авито Работа представила аналитический дайджест*, посвященный итогам III квартала 2026 года на рынке труда и исследованию рынка вахты. Согласно исследованию, дефицит кадров в России снижается, число соискателей на одного работодателя увеличивается. Индекс конкуренции на Авито Работе составил 9,8, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
Нехватка персонала ощущается все меньше, но не потому, что людей на рынке стало больше: компании стали нанимать сдержаннее. По данным мониторинга предприятий Банка России, дефицит кадров смягчается восьмой квартал подряд, и сильнее всего — в обрабатывающих производствах. В сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении людей по-прежнему не хватает острее, чем в среднем по экономике.
Уровень безработицы в августе 2026 года был на отметке 2,2%, что чуть выше исторического минимума 2,1% в мае, а показатель занятости — 61,8%. По данным Росстата, число экономически активного населения составило 76,7 млн человек против 77,2 млн в августе 2017 года.
Планы найма на IV квартал впервые за полтора года немного выросли, но остаются у минимума с 2020 года. Сентябрьское оживление на Авито Работе сезонное: вакансий стало на 8% больше, чем в августе. Соискатели при этом возвращаются на рынок быстрее, чем вакансии, поэтому кандидатов на одного работодателя больше, чем год назад.
Читайте также:
«Рынок труда остыл, но свободных людей на нем не прибавилось. Индекс конкуренции 9,8 соискателя на одного работодателя — это следствие более сдержанного спроса, а не притока новых кандидатов: безработица держится у исторического минимума, а рабочая сила не растет. Сентябрьское оживление сезонное, год к году активность ниже прошлогодней. При этом зарплатные предложения продолжают расти и обгоняют инфляцию, особенно в рабочих профессиях», — комментирует руководитель аналитического центра Авито Работы Кристина Костина.
Медиана зарплатных предложений в III квартале 2026 года составила 82 000 руб/мес (+17% год к году). Особенно заметна динамика в рабочих и линейных профессиях (на полный день):
- водители грузового транспорта — 133 000 руб/мес, +31%),
- электрогазосварщики — 106 000 руб/мес, +20%),
- кровельщики — 99 000 руб/мес, +20%).
Вахтовый метод перестал быть сезонным: разница между самым активным и «тихим» месяцем сократилась вдвое. К вахте открыты 43% работающих россиян: 17% уже работают или работали вахтой, еще 26% рассматривают такую возможность.
Работодателей, нанимающих на вахту, стало больше в стройке (+17%), сервисе (+12%), складской логистике (+6%). В целом в вахтовых вакансиях предлагаемая оплата вдвое больше полного дня: 178 000 против 82 000 руб/мес.
«Вопреки стереотипу о том, что вахта — это прежде всего добыча и Север, основной объем этого рынка формируют другие направления. Вахта перестает быть сезонным инструментом, расширяются сферы деятельности. При этом основными факторами доверия для соискателей остаются конкретные условия в вакансии, четко указанные размеры выплат, понятный работодатель, слово работников и возможность проверить все до приезда», — подчеркивает управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.
В январе-июле 2026 года вахтовыми вакансиями интересовались 2,7 млн соискателей. Каждый второй отклик на вахту (48%) кандидаты оставляют недалеко от дома — в своем или соседнем регионе.
Крупнейшими центрами притяжения стали:
- Москва и Московская область (594 000 откликов),
- Ямал (77 000),
- Якутия (48 000).
80% откликов на предложения вахтовой работы приходятся на:
- стройку (33%),
- складскую логистику (26%),
- сервис (20%).
* В основу дайджеста легли данные Авито Работы за 2023–2026 годы, опрос среди 10 000 респондентов в августе 2026 года, а также данные Росстата и мониторинга предприятий Банка России.
Как писали Юга.ру, Краснодар опустился на три места в рейтинге зарплат, несмотря на рост доходов. Зарплаты полностью хватает на все расходы только 12% жителей Кубани.