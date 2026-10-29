Авито Работа: индекс конкуренции на рынке труда составил 9,8, медиана зарплат — 82 000 рублей в месяц

Авито Работа представила аналитический дайджест*, посвященный итогам III квартала 2026 года на рынке труда и исследованию рынка вахты. Согласно исследованию, дефицит кадров в России снижается, число соискателей на одного работодателя увеличивается. Индекс конкуренции на Авито Работе составил 9,8, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Нехватка персонала ощущается все меньше, но не потому, что людей на рынке стало больше: компании стали нанимать сдержаннее. По данным мониторинга предприятий Банка России, дефицит кадров смягчается восьмой квартал подряд, и сильнее всего — в обрабатывающих производствах. В сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении людей по-прежнему не хватает острее, чем в среднем по экономике.

Уровень безработицы в августе 2026 года был на отметке 2,2%, что чуть выше исторического минимума 2,1% в мае, а показатель занятости — 61,8%. По данным Росстата, число экономически активного населения составило 76,7 млн человек против 77,2 млн в августе 2017 года.

Планы найма на IV квартал впервые за полтора года немного выросли, но остаются у минимума с 2020 года. Сентябрьское оживление на Авито Работе сезонное: вакансий стало на 8% больше, чем в августе. Соискатели при этом возвращаются на рынок быстрее, чем вакансии, поэтому кандидатов на одного работодателя больше, чем год назад.