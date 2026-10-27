В Сочи на конференции «Больше чем обучение» обсудили будущее образования

На конференции СберУниверситета «Больше чем обучение», прошедшей в Сочи, представители Сбера и ведущих вузов ЮФО и СКФО обсудили актуальные темы формирования и развития образовательной среды. В их числе — востребованность выпускников, искусственный интеллект, цифровые решения и новые формы сотрудничества бизнеса и образования.

Первый лекционный день в рамках деловой программы объединил спикеров Сбера, ДГТУ, ДВФУ, Майкопского ГТУ, КубГУ и СКФУ. Программа второго дня началась с панельной дискуссии с Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом, на которой говорили о стратегиях лидерства и управлении в эпоху быстрых перемен. Завершилась конференция бизнес-симуляцией: участники погрузились в практические ситуации, связанные с управлением изменениями, а также обсудили подходы к работе с командой и поиску эффективных решений. Такой формат позволил не только обменяться опытом, но и на практике отработать навыки взаимодействия и адаптации команд к новым условиям.