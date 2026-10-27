В Сочи на конференции «Больше чем обучение» обсудили будущее образования
СберУниверситет провел с ведущими вузами ЮФО и СКФО встречу, посвященную актуальным темам развития образовательной среды
На конференции СберУниверситета «Больше чем обучение», прошедшей в Сочи, представители Сбера и ведущих вузов ЮФО и СКФО обсудили актуальные темы формирования и развития образовательной среды. В их числе — востребованность выпускников, искусственный интеллект, цифровые решения и новые формы сотрудничества бизнеса и образования.
Первый лекционный день в рамках деловой программы объединил спикеров Сбера, ДГТУ, ДВФУ, Майкопского ГТУ, КубГУ и СКФУ. Программа второго дня началась с панельной дискуссии с Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом, на которой говорили о стратегиях лидерства и управлении в эпоху быстрых перемен. Завершилась конференция бизнес-симуляцией: участники погрузились в практические ситуации, связанные с управлением изменениями, а также обсудили подходы к работе с командой и поиску эффективных решений. Такой формат позволил не только обменяться опытом, но и на практике отработать навыки взаимодействия и адаптации команд к новым условиям.
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«Сегодня важно, чтобы университеты и бизнес не просто обменивались опытом, а вместе формировали образовательную среду будущего. Сбер заинтересован в том, чтобы студенты еще во время учебы знакомились с реальными задачами, осваивали современные технологии и развивали навыки, которые помогут им быть востребованными на рынке труда», — отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.
Конференция «Больше чем обучение» — проект СберУниверситета про обучение и развитие. Тема года — «Научиться оптимизму: как найти новые возможности в современном мире». В 2026 году у конференции появились очные площадки в регионах России, а всего на ней выступили более 50 спикеров из бизнеса, науки, образования и искусства. Среди них — Герман Греф, Дэвид Иглмен, Александр Аузан, Андрей Курпатов и другие эксперты.
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