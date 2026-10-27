Авито расширил сервис безопасных расчетов еще на несколько категорий цифровых услуг

Партнерский сервис безопасных расчетов заработал еще в пяти направлениях с дистанционным оказанием услуг — от дизайна до ИИ-решений

После успешного тестирования Авито Услуги распространили функционал партнерского сервиса «Защита сделки» на пять новых направлений: программирование и настройку CRM,

создание сайтов и приложений,

инфографику для маркетплейсов,

ИИ-решения,

создание контента в нейросетях. В рамках сервиса деньги заказчика резервируются на специальном счете и переводятся исполнителю только после успешной приемки результата. По данным Авито Услуг, 75% онлайн-заказчиков при выборе специалиста учитывают наличие инструментов безопасности, а для 48% этот фактор является решающим. При этом 32% пользователей откажутся от сделки без понятных механизмов защиты, а 16% вообще не готовы заказывать услуги в сети без гарантий. «Сервис «Защита сделки» закрывает главные потребности обеих сторон: заказчики получают уверенность в результате и сохранности средств, а исполнители — гарантию оплаты выполненной работы. Механика, доказавшая свою эффективность в пилотных категориях, теперь становится стандартом для всего сегмента деловых услуг», — комментирует руководитель бизнес-направления «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Александр Семочкин.

Параллельно Авито Услуги обновили функционал сервиса, сделав удаленное сотрудничество удобнее. Теперь исполнители могут отправлять ссылку на портфолио прямо в чат с клиентом, где она отображается в виде наглядного превью. Само управление сделкой стало гибче: при появлении новых задач оформлять отдельный заказ не нужно — достаточно доплатить разницу, и условия обновятся в текущем окне. Для контроля сроков на каждом этапе появились таймеры с напоминаниями за сутки до дедлайна. Если же дедлайн нарушит специалист, заказчик может отменить сделку в один клик. В спорных ситуациях подключается независимый арбитраж, который изучает историю заказа и переписки для справедливого решения вопроса. По словам Александра Семочкина, расширение сервиса на категории онлайн-услуг и обновление интерфейса — ключевые шаги в развитии сервиса. Аудитория категорий, в которые внесли изменения, составляет 1,5 млн человек.