Четыре вулкана и фонтан. Что строят в парке «Краснодар» возле Дубовой аллеи?

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В парке «Краснодар» строят новую локацию

29 октября редактор Юга.ру заметила в парке «Краснодар» строительство нового объекта. Локация находится вдоль Дубовой аллеи в «Парке облаков». 

С самого утра там находились рабочие, которые огородили участок между аллеей и парковой зоной сеткой. На территорию привезли бетонные блоки, а также четыре ромбовидные черные фигуры с неровной фактурой. Конструкции необычные и похожи на небольшие вулканы. 

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Антенны инопланетян или фонтан будущего:

Также ранее издание 93.ru писало, что в центре новой локации появится фонтан с темной плиткой, которая напоминает сухую землю. 

Редактор Юга.ру отметила, что Дубовая аллея открыта для посещения. Когда новая локация станет доступна для посетителей — неизвестно.

Как писали Юга.ру, 21 октября парк «Краснодар» начали украшать к Новому году.

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