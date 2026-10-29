Четыре вулкана и фонтан. Что строят в парке «Краснодар» возле Дубовой аллеи?
В парке «Краснодар» строят новую локацию
29 октября редактор Юга.ру заметила в парке «Краснодар» строительство нового объекта. Локация находится вдоль Дубовой аллеи в «Парке облаков».
С самого утра там находились рабочие, которые огородили участок между аллеей и парковой зоной сеткой. На территорию привезли бетонные блоки, а также четыре ромбовидные черные фигуры с неровной фактурой. Конструкции необычные и похожи на небольшие вулканы.
Антенны инопланетян или фонтан будущего:
Также ранее издание 93.ru писало, что в центре новой локации появится фонтан с темной плиткой, которая напоминает сухую землю.
Редактор Юга.ру отметила, что Дубовая аллея открыта для посещения. Когда новая локация станет доступна для посетителей — неизвестно.
Как писали Юга.ру, 21 октября парк «Краснодар» начали украшать к Новому году.