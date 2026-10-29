6,3 млн за охрану, которой не было: прокуратура передала в суд дело жителя Новороссийска

В Новороссийске будут судить директора предприятия за хищение 6,3 млн рублей на охране набережной

29 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство передало в суд дело жителя Новороссийска, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине 51 год, ему вменяют два эпизода хищения бюджетных денег.

По версии следствия, в мае 2024 и 2025 года обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия, заключил с администрацией Новороссийска контракты на охрану территории набережной имени адмирала Серебрякова в летние периоды. Общая сумма договоров составила больше 6,3 млн рублей.