6,3 млн за охрану, которой не было: прокуратура передала в суд дело жителя Новороссийска
В Новороссийске будут судить директора предприятия за хищение 6,3 млн рублей на охране набережной
29 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство передало в суд дело жителя Новороссийска, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине 51 год, ему вменяют два эпизода хищения бюджетных денег.
По версии следствия, в мае 2024 и 2025 года обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия, заключил с администрацией Новороссийска контракты на охрану территории набережной имени адмирала Серебрякова в летние периоды. Общая сумма договоров составила больше 6,3 млн рублей.
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Однако, как считает следствие, к работе он так и не приступил и охранные услуги, прописанные в контрактах, не оказывал. Деньги — все 6,3 млн рублей — мужчина похитил.
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