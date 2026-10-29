«Доход» Уралсиба возглавил октябрьский рейтинг годовых рублевых вкладов

Аналитики взяли банки из топ-100 по объему вкладов физлиц. Учитывали только те продукты, которые есть в базе Банки.ру на 1 сентября.

Продукты в итоговой таблице расставили по размеру эффективной процентной ставки. Если ставки совпадали, выше оказывался банк с большим объемом вкладов физлиц. Вклады со ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, в исследование не брали. Если у банка было два одинаковых вклада, выбирали тот, где условия для клиента гибче — например, можно пополнить или оформить онлайн. Все ставки и условия — на 21 октября.

Сейчас доходность по линейке «Доход» банка Уралсиб — от 8,93% до 14,30% годовых. Процент зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов.

Открыть вклад «Доход» онлайн можно от 50 тыс. рублей. В офисе банка — от 100 тыс. рублей. Максимальная сумма — 1 млрд рублей. Срок — 31, 91, 181, 271, 367, 732 или 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8 800 250-57-57 или на сайте.

Как писали Юга.ру, «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком.