Пять наград за один вечер. «Розу Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом страны

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено курортом «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено курортом «Роза Хутор»

«Роза Хутор» собрал пять статуэток Ski Business Awards

Курорт «Роза Хутор» стал главным триумфатором национальной отраслевой премии Ski Business Awards. Он получил награду в ключевой номинации «Лучший горнолыжный курорт страны», а всего собрал пять статуэток — в том числе за развитие детского горнолыжного спорта, работу горнолыжной школы и отеля Rosa Springs 5*.

Церемония награждения прошла в Москве в рамках Форума туристических территорий. Ежегодная премия Ski Business Awards вручается ведущим игрокам российской горнолыжной отрасли, а статус её лауреата считается признанием высочайших заслуг в профессиональном сообществе. Победителей определили в 46 номинациях, отметив достижения лидеров индустрии, а также персональную роль их руководителей и специалистов.

Первое место в номинации «Лучшая детская программа/лагерь на ГЛК» досталось детским программам курорта «Горный кристалл» и «Снежный класс». Первый в стране детский сезонный скипасс «Горный кристалл», запущенный по инициативе «Роза Хутор», объединил 15 горных курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Фактически в России впервые была создана единая национальная зона катания для детей. Дети от 7 до 14 лет могут использовать скипасс «Горный кристалл» для катания как на «Роза Хутор», так и на любом из курортов-партнёров. «Снежный класс» — детский проект «Роза Хутор», который помогает школьникам 2–8-х классов осваивать горные лыжи по доступной стоимости. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансферы до «Роза Хутор» и питание. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует расширить программу.

«Роза Хутор» выходит на китайский рынок:

Лучшей в стране признана и горнолыжная школа «Роза Хутор», которая работает уже 16 лет. В ее штате — больше 200 сотрудников, сертифицированных Национальной лигой инструкторов (НЛИ) и имеющих квалификацию, в том числе для работы с детьми. Школа получила наивысшую оценку национального рейтинга «Звезды качества» и подтвердила соответствие международному стандарту ISIA Ski School — одному из ключевых показателей качества и профессионализма служб инструкторов.

В номинации «Лучший горнолыжный отель» победил Life Balance отель Rosa Springs 5*. Он расположен в Горной Олимпийской деревне и работает в формате ski-in/ski-out: гости могут быстро добраться от отеля до подъёмников и склонов. В отеле работает клиника превентивной медицины, предлагающая диагностику, чекапы, физиотерапию, косметологию и индивидуальные оздоровительные программы.

Жюри Ski Business Awards отдельно отметило вклад руководителей отрасли. Победителем в номинации «Лучший коммерческий директор» стал Григорий Ботвинин, руководитель коммерческого блока «Роза Хутор».

«Роза Хутор» неоднократно получал признание российских и международных отраслевых премий. В октябре он первым из российских курортов вошел в десятку качественных горнолыжных курортов по версии The Ice and Snow Industry Top Awards 2026 в Китае. Ранее среди зарубежных лауреатов этой премии был представлен регион Арльберг — крупнейшая горнолыжная зона Австрии.

В этом году «Роза Хутор» планирует открыть сезон катания 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий и формирования устойчивого снежного покрова. Гостям курорта по традиции будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от учебных склонов до трасс для опытных райдеров.

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» примет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour.

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