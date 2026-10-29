Пять наград за один вечер. «Розу Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом страны

Курорт «Роза Хутор» стал главным триумфатором национальной отраслевой премии Ski Business Awards. Он получил награду в ключевой номинации «Лучший горнолыжный курорт страны», а всего собрал пять статуэток — в том числе за развитие детского горнолыжного спорта, работу горнолыжной школы и отеля Rosa Springs 5*.

Церемония награждения прошла в Москве в рамках Форума туристических территорий. Ежегодная премия Ski Business Awards вручается ведущим игрокам российской горнолыжной отрасли, а статус её лауреата считается признанием высочайших заслуг в профессиональном сообществе. Победителей определили в 46 номинациях, отметив достижения лидеров индустрии, а также персональную роль их руководителей и специалистов.

Первое место в номинации «Лучшая детская программа/лагерь на ГЛК» досталось детским программам курорта «Горный кристалл» и «Снежный класс». Первый в стране детский сезонный скипасс «Горный кристалл», запущенный по инициативе «Роза Хутор», объединил 15 горных курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Фактически в России впервые была создана единая национальная зона катания для детей. Дети от 7 до 14 лет могут использовать скипасс «Горный кристалл» для катания как на «Роза Хутор», так и на любом из курортов-партнёров. «Снежный класс» — детский проект «Роза Хутор», который помогает школьникам 2–8-х классов осваивать горные лыжи по доступной стоимости. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансферы до «Роза Хутор» и питание. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует расширить программу.