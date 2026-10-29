Пять наград за один вечер. «Розу Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом страны
«Роза Хутор» собрал пять статуэток Ski Business Awards
Курорт «Роза Хутор» стал главным триумфатором национальной отраслевой премии Ski Business Awards. Он получил награду в ключевой номинации «Лучший горнолыжный курорт страны», а всего собрал пять статуэток — в том числе за развитие детского горнолыжного спорта, работу горнолыжной школы и отеля Rosa Springs 5*.
Церемония награждения прошла в Москве в рамках Форума туристических территорий. Ежегодная премия Ski Business Awards вручается ведущим игрокам российской горнолыжной отрасли, а статус её лауреата считается признанием высочайших заслуг в профессиональном сообществе. Победителей определили в 46 номинациях, отметив достижения лидеров индустрии, а также персональную роль их руководителей и специалистов.
Первое место в номинации «Лучшая детская программа/лагерь на ГЛК» досталось детским программам курорта «Горный кристалл» и «Снежный класс». Первый в стране детский сезонный скипасс «Горный кристалл», запущенный по инициативе «Роза Хутор», объединил 15 горных курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Фактически в России впервые была создана единая национальная зона катания для детей. Дети от 7 до 14 лет могут использовать скипасс «Горный кристалл» для катания как на «Роза Хутор», так и на любом из курортов-партнёров. «Снежный класс» — детский проект «Роза Хутор», который помогает школьникам 2–8-х классов осваивать горные лыжи по доступной стоимости. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансферы до «Роза Хутор» и питание. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует расширить программу.
«Роза Хутор» выходит на китайский рынок:
Лучшей в стране признана и горнолыжная школа «Роза Хутор», которая работает уже 16 лет. В ее штате — больше 200 сотрудников, сертифицированных Национальной лигой инструкторов (НЛИ) и имеющих квалификацию, в том числе для работы с детьми. Школа получила наивысшую оценку национального рейтинга «Звезды качества» и подтвердила соответствие международному стандарту ISIA Ski School — одному из ключевых показателей качества и профессионализма служб инструкторов.
В номинации «Лучший горнолыжный отель» победил Life Balance отель Rosa Springs 5*. Он расположен в Горной Олимпийской деревне и работает в формате ski-in/ski-out: гости могут быстро добраться от отеля до подъёмников и склонов. В отеле работает клиника превентивной медицины, предлагающая диагностику, чекапы, физиотерапию, косметологию и индивидуальные оздоровительные программы.
Жюри Ski Business Awards отдельно отметило вклад руководителей отрасли. Победителем в номинации «Лучший коммерческий директор» стал Григорий Ботвинин, руководитель коммерческого блока «Роза Хутор».
«Роза Хутор» неоднократно получал признание российских и международных отраслевых премий. В октябре он первым из российских курортов вошел в десятку качественных горнолыжных курортов по версии The Ice and Snow Industry Top Awards 2026 в Китае. Ранее среди зарубежных лауреатов этой премии был представлен регион Арльберг — крупнейшая горнолыжная зона Австрии.
В этом году «Роза Хутор» планирует открыть сезон катания 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий и формирования устойчивого снежного покрова. Гостям курорта по традиции будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от учебных склонов до трасс для опытных райдеров.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» примет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour.