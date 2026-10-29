Власти Краснодарского края потратили на внедрение ИИ 1,2 млрд рублей

Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшими расходами на искусственный интеллект в 2025 году

28 октября агенство ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» сообщило, сколько регионы потратили на внедрение и использование искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году. Краснодарский край занял пятое место по расходам — 1,2 млрд рублей. 

Абсолютным лидером стала Москва — 161,8 млрд рублей, или 92% всех затрат на ИИ в стране. На втором месте — Санкт-Петербург (3,2 млрд), на третьем — Московская область (1,9 млрд). 

Четвертую строчку заняла Костромская область (1,4 млрд). Замыкают десятку Тюменская область (768,2 млн), Татарстан (417,2 млн), Калининградская (362,1 млн), Владимирская (349,3 млн) и Липецкая (317,4 млн) области.

Читайте также:

Адыгея оказалась в числе аутсайдеров — 4,1 млн рублей. Меньше всего на ИИ потратили Ингушетия (880 тыс.), Еврейская автономная область (930 тыс.) и Кабардино-Балкария (1,2 млн).

В целом по России расходы компаний и государственных учреждений на ИИ в 2025 году выросли на 95% по сравнению с 2024 годом и достигли 176,1 млрд рублей. Исследование основано на данных Росстата, охватывающих более 260 тыс. организаций.

Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей.

Адыгея Деньги Интернет Искусственный интеллект Краснодар Статистика Технологии

Новости

Бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5% с июля. Что с остальным топливом?
Рэпер Flo Rida снова выступит в Краснодаре. Музыкант планирует посетить Японский сад и Сенной рынок
В Краснодаре СТС снимает сериал о «скуфе». Что известно о картине и кто в главных ролях?
6,3 млн за охрану, которой не было: прокуратура передала в суд дело жителя Новороссийска
Жители Кубани потратили на лекарства от аллергии более 1 млрд рублей за девять месяцев
Власти Краснодарского края потратили на внедрение ИИ 1,2 млрд рублей

Лента новостей

Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Сегодня, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае
«Стиль в ваших руках»
Вчера, 16:50 Реклама
«Стиль в ваших руках»
Бокалы из хрустального стекла с шармами и скидкой — за покупки в «Пятёрочке»
Бак наполовину полон
23 октября, 17:50
Бак наполовину полон
Закончился ли топливный кризис на юге России?

Реклама на сайте