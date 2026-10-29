Власти Краснодарского края потратили на внедрение ИИ 1,2 млрд рублей
Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшими расходами на искусственный интеллект в 2025 году
28 октября агенство ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» сообщило, сколько регионы потратили на внедрение и использование искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году. Краснодарский край занял пятое место по расходам — 1,2 млрд рублей.
Абсолютным лидером стала Москва — 161,8 млрд рублей, или 92% всех затрат на ИИ в стране. На втором месте — Санкт-Петербург (3,2 млрд), на третьем — Московская область (1,9 млрд).
Четвертую строчку заняла Костромская область (1,4 млрд). Замыкают десятку Тюменская область (768,2 млн), Татарстан (417,2 млн), Калининградская (362,1 млн), Владимирская (349,3 млн) и Липецкая (317,4 млн) области.
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Адыгея оказалась в числе аутсайдеров — 4,1 млн рублей. Меньше всего на ИИ потратили Ингушетия (880 тыс.), Еврейская автономная область (930 тыс.) и Кабардино-Балкария (1,2 млн).
В целом по России расходы компаний и государственных учреждений на ИИ в 2025 году выросли на 95% по сравнению с 2024 годом и достигли 176,1 млрд рублей. Исследование основано на данных Росстата, охватывающих более 260 тыс. организаций.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей.