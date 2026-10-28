В Геленджике устроят восхождение на Маркотхский хребет. Как принять участие?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из канала в «Максе» пресс-службы администрации Геленджика
    © Скриншот фото из канала в «Максе» пресс-службы администрации Геленджика

В Геленджике 2 ноября состоится массовое восхождение по тропе здоровья «Маркотх» (0+)

Пресс-служба администрации Геленджика анонсировала на 2 ноября массовое восхождение по терренкуру «Маркотх». Событие приурочено ко Дню народного единства. 

Терренкур «Маркотх» — это оборудованный пешеходный маршрут, проложенный по склонам Маркотхского хребта. Это тропа здоровья с живописными видами. 

Дистанция восхождения составит 3,8 км. Принять участие могут как опытные спортсмены, так и любители. Регистрация участников начнется в 9:30, затем будет разминка, а в 11:00 — старт.

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Первые 400 человек, добравшиеся до финиша, получат памятные медали, а победители и призеры в своих возрастных категориях — кубки и дипломы. Награждение пройдет в 13:00 на вершине терренкура. Также в программе запланированы выступления артистов, тематическая викторина и розыгрыш призов. 

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что на Кубани планируют открыть шесть экотроп общей протяженностью около 65 километров.

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