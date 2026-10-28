Аграрии юга теряют деньги из-за проблем с экспортом. Госзакупки зерна не спасут — эксперт

Закупки зерна в объеме 1,3–3 млн тонн не компенсируют аграриям потери из-за проблем с экспортом

28 октября «Эксперт Юг» сообщил, что заявленные Минсельхозом России объемы закупочных интервенций зерна — от 1,3 до 3 млн тонн — не смогут возместить аграриям потери от проблем с экспортом. Такое мнение высказал Михаил Марышев, возглавляющий комитет по АПК ростовского отделения «Опоры России».

При этом эксперт допустил, что при необходимости власти могут нарастить закупочные объемы, отталкиваясь от реальной ситуации в агропромышленном комплексе.