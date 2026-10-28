Аграрии юга теряют деньги из-за проблем с экспортом. Госзакупки зерна не спасут — эксперт

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Закупки зерна в объеме 1,3–3 млн тонн не компенсируют аграриям потери из-за проблем с экспортом

28 октября «Эксперт Юг» сообщил, что заявленные Минсельхозом России объемы закупочных интервенций зерна — от 1,3 до 3 млн тонн — не смогут возместить аграриям потери от проблем с экспортом. Такое мнение высказал Михаил Марышев, возглавляющий комитет по АПК ростовского отделения «Опоры России».

При этом эксперт допустил, что при необходимости власти могут нарастить закупочные объемы, отталкиваясь от реальной ситуации в агропромышленном комплексе.

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По словам Марышева, сейчас ключевая задача — определить сам алгоритм реализации: понять, какие хлебоприемные предприятия готовы принимать зерно, рассчитать стоимость логистики и согласовать условия приемки, чтобы в итоге выйти на конечную стоимость реализации. Кроме того, важно заранее донести до фермерского сообщества, как именно будут проходить торги.

Напомним, о предстоящих закупочных интервенциях зерна на фоне трудностей с экспортом в Азово-Черноморском бассейне в начале октября сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Закупки планируют провести в 14 регионах, среди которых Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская и Волгоградская области.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна.

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