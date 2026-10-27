Авито Реклама запустила автоматическую стратегию для роста конверсий

«Сегодня бизнесу важно понимать, как инвестиции в рекламу превращаются в продажи и клиентов. У Авито есть уникальное преимущество: мы видим не только рекламный контакт, но и реальный спрос — то, что люди ищут, сравнивают и выбирают. Стратегия «Максимум конверсий» позволяет использовать эти данные. Теперь рекламодатель может поставить перед системой цель, важную для его компании, и получать больше действий, которые приближают клиента к покупке», — комментирует директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Авито Реклама запустила бета-версию нового инструмента — автоматическую стратегию «Максимум конверсий». Она помогает рекламодателям привлекать покупки, заявки, звонки и другие бизнес-результаты от аудитории площадки. Стратегия доступна для кампаний, которые ведут пользователей на профиль внутри Авито или на внешние ресурсы. По итогам первых тестов, доля пользователей, которые совершают целевое для бизнеса действие, увеличилась в среднем на 42%.

Продавец на Авито может настраивать рекламу так, чтобы получать действия из профиля: например, подписки или сообщения в чате. Для этого алгоритмы площадки обрабатывают 55 млрд событий ежедневно. Среди них: просмотры карточек, добавления в «Избранное», интересы и поисковые запросы, а также завершенные сделки. Для каждого рекламного показа система в режиме реального времени определяет вероятность клика и совершения целевого действия после него. Такой подход позволяет рекламодателю привлекать аудиторию, которая с большей вероятностью совершит нужное бизнесу действие.

Запустить кампанию по стратегии «Максимум конверсий» можно в кабинете Авито Рекламы. Для этого необходимо установить «Счетчик»* на сайт, настроить передачу данных о нужных событиях в кабинет, выбрать цель кампании, стратегию «Максимум конверсий» и действие, которое бизнес планирует получить. Также важно указать таргетинги и задать бюджет. При этом распределять бюджет можно как на конкретный период, так и на один день. В первом случае рекламодатель определяет срок кампании и сумму, которую он готов потратить на продвижение. Второй подход подойдет бизнесам, где важно контролировать расходы ежедневно.

* Инструмент, позволяющий анализировать действия пользователей на стороннем ресурсе (посещения, заявки, регистрации) и связывать их с переходом по баннеру. Не влияет на скорость загрузки сайта, можно установить бесплатно прямо из рекламного кабинета.