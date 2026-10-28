В Славянске-на-Кубани отчим до смерти избил 5-летнего мальчика с ДЦП
В Славянске-на-Кубани отчим убил пятилетнего пасынка с ДЦП за то, что тот описался
28 октября «КП-Кубань» сообщила, что в Славянске-на-Кубани произошла трагедия: отчим до смерти избил пятилетнего пасынка. Причиной расправы стало то, что ребенок описался.
Мужчина нанес малышу множественные удары кулаками. По данным экспертизы, ноги, руки и голова ребенка были покрыты гематомами. Известно, что погибший мальчик страдал детским церебральным параличом (ДЦП).
По словам местных жителей, отчиму около 28 лет. Он жил вместе с новой женой, и вместе они воспитывали еще четверых детей — самому младшему из них всего 11 месяцев. Свидетели заявляют, что у некоторых ребят есть отставание в развитии, видно, что ими не занимались.
Сейчас дети временно находятся в больнице вместе с матерью: их поместили туда для обследования. Известно также, что многодетная мать беременна шестым ребенком.
Официальной информации о происшествии от следственных органов пока не поступало.
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