«Дядя Ваня» на новый лад: в Краснодаре бесплатно покажут видеозапись спектакля по мотивам Чехова

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала краснодарского театра драмы
    © Скриншот фото из телеграм-канала краснодарского театра драмы

В краснодарском театре драмы 30 октября покажут запись премьеры спектакля «Дядя» (18+)

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 30 октября видеопоказ премьерного спектакля Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) «Дядя». Постановку покажут в рамках проекта «ТелеТеатр». 

«Дядя» — спектакль режиссера Петра Шерешевского по пьесе Семена Саксеева (псевдоним самого Шерешевского) или «как бы по Чехову». Премьера постановки, получившей подзаголовок «Сон в двух действиях», состоялась 6 декабря 2025 года. 

Спектакль — это новое современное прочтение пьесы «Дядя Ваня» писателя Антона Чехова. Сюжет начинается с поминок по первой жене профессора Александра Серебрякова. Однако мероприятие перерастает в свадьбу, день рождения и другие события и становится бесконечным застольем. 

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В пьесе сохранены многие персонажи оригинала, но родственные связи и профессии изменены. Шерешевский показал, как герои живут в наши дни, и соединил смыслы, юмор и абсурд. Кроме того, он обратился к известным чеховским сюжетам: зрители увидят обсуждение жизни, обмана, ожиданий, отвергнутой любви и несчастья. 

«Но, может быть, все это лишь навязчивый сон, который мы столетиями смотрим, как кино? И пора, наконец, проснуться, стряхнуть с себя этот морок, перестать ждать неба в алмазах и зажечь свет в кинозале?» — говорится в описании спектакля. 

После просмотра состоится обсуждение постановки. Начало показа 30 октября в 18:00. Вход свободный, нужна регистрация

Как писали Юга.ру, 30 и 31 октября и 1 ноября в Краснодаре покажут шоу-ревю «Сердце Краснодара». Оно расскажет истории о городе через танцы, вокал, скетчи и живую музыку.

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«Дядя Ваня» на новый лад: в Краснодаре бесплатно покажут видеозапись спектакля по мотивам Чехова
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