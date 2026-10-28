«Дядя Ваня» на новый лад: в Краснодаре бесплатно покажут видеозапись спектакля по мотивам Чехова

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 30 октября видеопоказ премьерного спектакля Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) «Дядя». Постановку покажут в рамках проекта «ТелеТеатр».

«Дядя» — спектакль режиссера Петра Шерешевского по пьесе Семена Саксеева (псевдоним самого Шерешевского) или «как бы по Чехову». Премьера постановки, получившей подзаголовок «Сон в двух действиях», состоялась 6 декабря 2025 года.

Спектакль — это новое современное прочтение пьесы «Дядя Ваня» писателя Антона Чехова. Сюжет начинается с поминок по первой жене профессора Александра Серебрякова. Однако мероприятие перерастает в свадьбу, день рождения и другие события и становится бесконечным застольем.