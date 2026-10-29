3 часа вместо 14. ИИ-агенты GigaCowork разгрузили сотрудников девелопера «Тренд-Групп»

В «Тренд-Групп» рассказали, зачем внедрили GigaCowork и каких результатов удалось достичь

Краснодарская девелоперская компания «Тренд-Групп» подключила платформу GigaCowork от Сбера, чтобы создавать ИИ-агентов и управлять ими. Результат оказался ощутимым: на типовые документы и запросы сотрудники теперь тратят лишь три часа в неделю, тогда как раньше на это уходило 14. Искусственный интеллект уже задействован в пяти направлениях — кадрах, юриспруденции, закупках, продажах и финансах.

Этот кейс представил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов на V конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2026.

По словам Трофимова, GigaCowork уже экономит каждому сотруднику «Тренд-Групп» в среднем 11 часов в неделю, хотя компания начала использовать платформу только в июне. Интеллектуальные агенты выполняют до половины типовых задач без участия человека.

«В каждом из пяти блоков — кадры, юридическое сопровождение, закупки, продажи, финансы — работает 10–15 агентных сценариев. И это разгружает людей. Вместо рутины вроде подготовки документов, обработки запросов, проверки информации сотрудники концентрируются на действительно важных задачах, которые может решить только человек», — рассказал Трофимов.