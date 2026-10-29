3 часа вместо 14. ИИ-агенты GigaCowork разгрузили сотрудников девелопера «Тренд-Групп»
В «Тренд-Групп» рассказали, зачем внедрили GigaCowork и каких результатов удалось достичь
Краснодарская девелоперская компания «Тренд-Групп» подключила платформу GigaCowork от Сбера, чтобы создавать ИИ-агентов и управлять ими. Результат оказался ощутимым: на типовые документы и запросы сотрудники теперь тратят лишь три часа в неделю, тогда как раньше на это уходило 14. Искусственный интеллект уже задействован в пяти направлениях — кадрах, юриспруденции, закупках, продажах и финансах.
Этот кейс представил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов на V конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2026.
По словам Трофимова, GigaCowork уже экономит каждому сотруднику «Тренд-Групп» в среднем 11 часов в неделю, хотя компания начала использовать платформу только в июне. Интеллектуальные агенты выполняют до половины типовых задач без участия человека.
«В каждом из пяти блоков — кадры, юридическое сопровождение, закупки, продажи, финансы — работает 10–15 агентных сценариев. И это разгружает людей. Вместо рутины вроде подготовки документов, обработки запросов, проверки информации сотрудники концентрируются на действительно важных задачах, которые может решить только человек», — рассказал Трофимов.
Советник председателя, директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина назвала кейс «Тренд-Групп» именно тем результатом, к которому банк стремится в работе с бизнесом юга, — измеримой экономией времени и освобождением сотрудников от рутины.
«Мы выстраиваем работу с региональным бизнесом не как разовую поставку технологии, а как долгое партнерство — с пилотом, обучением команд и постепенным расширением на новые процессы. И «Тренд-Групп» здесь показывает хороший пример темпа: от старта до ощутимого эффекта — несколько месяцев», — объяснила Гаркина.
Платформа GigaCowork работает с общими правами доступа и единой точкой управления сценариями. Благодаря модели SaaS ИИ-агенты удалось внедрить быстро и без затрат на дополнительную инфраструктуру.
Бизнес-аналитик «Тренд-Групп» Андрей Думчев объяснил, что компания ведет крупные проекты в жилой, коммерческой и курортной недвижимости, поэтому эффективность напрямую зависит от скорости внутренних процессов. Размещение GigaCowork в интернете, а не на собственном сервере, позволило сэкономить на создании своей ИТ-инфраструктуры.
«Внедрение своего GigaCowork позволило обрабатывать чувствительные данные — работать с файлами, содержащими конфиденциальную информацию и персональные данные. Это сразу разгрузило юридический отдел, практически привязало им крылья. Объем ошибок в договорах снизился в разы. Закупщики находят подрядчиков и сравнивают коммерческие предложения. Маркетинг анализирует рекламные кампании. Ждем, когда все системы можно будет привязать к ИИ и все задачи, кроме заливки бетона, решать голосом», — добавил Думчев.
Как писали Юга.ру, эксперты рассказали, как ИИ помогает бизнесу освободить время от рутины.