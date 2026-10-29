QR вместо паспорта: в bnovo заработало цифровое заселение по ID в MAX
Отели переходят на цифровой ID. bnovo избавляет ресепшен от ручного ввода паспортов
С 1 сентября российские отели с фондом больше 50 номеров обязаны предоставлять гостям возможность заселения по цифровому ID. Однако для многих объектов это уже не формальное требование, а рабочий инструмент: в системе bnovo цифровое заселение встроено в привычный процесс и не требует от администратора дополнительных действий.
Данные гостя попадают в карточку сами
Главное изменение для ресепшена — исчезает ручной ввод. Раньше администратор перепечатывал серию, номер, дату рождения и место регистрации, сверяясь с паспортом в руках. Теперь достаточно считать QR-код: сведения из цифрового ID автоматически переносятся в карточку гостя в bnovo PMS. Администратору остается проверить их и продолжить оформление.
Это не только быстрее, но и точнее. Опечатка в номере паспорта — мелочь на стойке, которая потом превращается в проблему при миграционном учете и отчетности. Когда данные приходят из документа напрямую, такие ошибки просто неоткуда взять.
Два формата — под задачи отеля
В bnovo цифровое заселение можно организовать так, как удобно команде. Если администраторы работают с телефона, QR-код считывается прямо в мобильном приложении bnovo PMS — без дополнительных сервисов и доверенностей. Это вариант для небольших отелей, апартаментов и объектов, где ресепшен мобильный.
Если сотрудники сидят за компьютером, подойдет интеграция с EMIS: QR-код считывается сканером или документ-камерой с рабочего места, а данные сразу уходят в карточку гостя. Смартфон администратора в процессе не участвует вообще — удобно для крупных отелей с постоянным потоком заездов.
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Ресепшен без очередей в часы пик
Сильнее всего автоматизация ощущается там, где заездов много и все сразу: групповой заезд, вечер пятницы, конференция. Каждый гость без ручного ввода — это минута, сэкономленная для следующего. Очередь у стойки становится короче, а администратор успевает уделить внимание гостю, а не клавиатуре.
Важная деталь: цифровое заселение работает для граждан России — по цифровому паспорту и свидетельству о рождении. Иностранных гостей оформляют привычным способом.
Когда бронирований много, порядок нужен еще до заезда
Быстрое заселение работает в полную силу, когда в бронированиях нет путаницы. А путаница чаще всего возникает, если гости приходят с разных площадок: часть — с «Яндекс Путешествий», часть — с «Островка», кто-то бронирует на сайте, кто-то звонит. В bnovo все эти потоки сводятся в одну систему: менеджер каналов собирает бронирования со всех площадок в общую шахматку и сам синхронизирует цены и доступность. Администратор видит всех, кто приедет сегодня, в одном окне — и цифровое заселение становится последним, самым коротким шагом.
Цифровой ID в MAX — это уже не вопрос будущего, а требование для крупных объектов и удобство для всех остальных. В bnovo оно встроено в привычный процесс: QR-код считан — карточка гостя заполнена — можно заселять. Без перепечатывания паспортов, без ошибок в данных и без очередей у стойки.
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