QR вместо паспорта: в bnovo заработало цифровое заселение по ID в MAX

С 1 сентября российские отели с фондом больше 50 номеров обязаны предоставлять гостям возможность заселения по цифровому ID. Однако для многих объектов это уже не формальное требование, а рабочий инструмент: в системе bnovo цифровое заселение встроено в привычный процесс и не требует от администратора дополнительных действий.

Данные гостя попадают в карточку сами

Главное изменение для ресепшена — исчезает ручной ввод. Раньше администратор перепечатывал серию, номер, дату рождения и место регистрации, сверяясь с паспортом в руках. Теперь достаточно считать QR-код: сведения из цифрового ID автоматически переносятся в карточку гостя в bnovo PMS. Администратору остается проверить их и продолжить оформление.

Это не только быстрее, но и точнее. Опечатка в номере паспорта — мелочь на стойке, которая потом превращается в проблему при миграционном учете и отчетности. Когда данные приходят из документа напрямую, такие ошибки просто неоткуда взять.

Два формата — под задачи отеля

В bnovo цифровое заселение можно организовать так, как удобно команде. Если администраторы работают с телефона, QR-код считывается прямо в мобильном приложении bnovo PMS — без дополнительных сервисов и доверенностей. Это вариант для небольших отелей, апартаментов и объектов, где ресепшен мобильный.

Если сотрудники сидят за компьютером, подойдет интеграция с EMIS: QR-код считывается сканером или документ-камерой с рабочего места, а данные сразу уходят в карточку гостя. Смартфон администратора в процессе не участвует вообще — удобно для крупных отелей с постоянным потоком заездов.