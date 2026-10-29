Жители Кубани потратили на лекарства от аллергии более 1 млрд рублей за девять месяцев

Краснодарский край

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

С января по сентябрь 2026-го жители Краснодарского края приобрели антигистаминные препараты на 1,09 млрд рублей

29 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные агентства DSM Group сообщила, что жители Краснодарского края с января по сентябрь 2026 года потратили на лекарства от аллергии 1,09 млрд рублей. Речь идет об антигистаминных препаратах системного действия. 

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 19,5% — в прошлом году жители Кубани потратили 911,6 млн рублей. 

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Число проданных упаковок выросло на 7,4% — с 2,93 млн до 3,15 млн штук в 2026 году. Средняя стоимость одной упаковки стала выше на 11% и поднялась с 311 до 346 рублей. 

Аналитики отметили, что рост расходов жителей Краснодарского края на препараты от аллергии связан с их подорожанием, а не с увеличением спроса. 

Как писали Юга.ру, в начале октября «Атаракс» пропал из аптек в 44 регионах России, в том числе и Краснодарском крае. 

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