Жители Кубани потратили на лекарства от аллергии более 1 млрд рублей за девять месяцев

С января по сентябрь 2026-го жители Краснодарского края приобрели антигистаминные препараты на 1,09 млрд рублей

29 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные агентства DSM Group сообщила, что жители Краснодарского края с января по сентябрь 2026 года потратили на лекарства от аллергии 1,09 млрд рублей. Речь идет об антигистаминных препаратах системного действия.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 19,5% — в прошлом году жители Кубани потратили 911,6 млн рублей.