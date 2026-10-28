26 °С в конце октября. Девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест России

27 октября девять населенных пунктов Краснодарского края стали самыми теплыми в стране

Портал «Погода и климат» сообщил, что 27 октября девять населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ самых теплых мест в России.

Первое место занял Адлер: там максимальная температура воздуха достигла 26,3 °С. На втором месте расположился Геленджик — 26 °С, на третьем — Новороссийск с показателем 25,8 °С.

Далее в списке идет Сочи (25,1 °С), Лазаревское (25 °С), Анапа и Джубга (24,9 °С), Туапсе (24,8 °С) и Имеретинский курорт (24,7 °С). Последнее место занял хутор Шунтук в Адыгее с показателем 24,3 °С.