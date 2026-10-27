В Краснодаре подрядчика осудили за хищение 11 млн рублей при капремонте Театра драмы

27 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор генеральному директору подрядной организации Надиру Сурхаеву по делу о хищении 11,1 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт Театра драмы имени Горького. Руководителя компании приговорили к пяти годам колонии и назначили ему штраф 150 тыс. рублей. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Сурхаева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в августе 2024 года он заключил договор на капитальный ремонт здания, однако заранее знал, что не сможет выполнить обязательства в полном объеме и в установленные сроки. Причиной стали долги перед контрагентами и сложное финансовое положение компании.