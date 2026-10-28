На Кубани одобрили повышение транспортного налога. Сколько будут платить водители
Транспортный налог на Кубани точно вырастет. Узнали на сколько
Предыстория. 6 октября стало известно, что губернатор Кондратьев выступил с инициативой поднять транспортный налог до предельного максимума. Аудиторы дали положительное заключение.
28 октября журналист Андрей Кошик сообщил, что Законодательное собрание Краснодарского края одобрило повышение транспортного налога. «За» высказались 48 депутатов, «против» — четверо.
Губернатор Кондратьев заявил, что вина властей заключается лишь в том, что ставки не пересматривались больше десяти лет.
Согласно решению, для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка вырастет с 12 рублей в 2026 году до 16 рублей в 2027-м, а к 2029 году достигнет 25 рублей. Для наглядности: владелец Lada Granta или Kia Rio заплатит за этот год 1200 рублей, а через три года — уже 2500 рублей.
Для автомобилей мощностью от 100 до 130 лошадиных сил ставка поднимется с текущих 25 рублей до 31 рубля в 2027-м и до 35 рублей в 2029-м.
«Понятно, что это сейчас станет одним из раздражителей для водителей Кубани. Но, к сожалению, чиновники иногда оказываются правы — налог не повышали десять лет. За это время инфляция и экономические реалии не просто изменились, а стали совершенно иными. Благо повышать его будут не сразу, а постепенно. Другое дело, что есть совершенно иные механизмы, чтобы эти налоги не повышать таким образом. Например, налог закладывается в ценник на топливо и повышается с инфляцией естественным образом. Это гораздо мягче и легче для кошелька водителя, и понятней: инфляция составила 8% — рост тоже 8%», — прокомментировал Юга.ру обозреватель «За рулем Кубань» Юрий Крамаренко.
Как писали Юга.ру, в марте бизнесмены Кубани попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%.