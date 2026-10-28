На Кубани одобрили повышение транспортного налога. Сколько будут платить водители

Губернатор Кондратьев заявил, что вина властей заключается лишь в том, что ставки не пересматривались больше десяти лет.

Согласно решению, для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка вырастет с 12 рублей в 2026 году до 16 рублей в 2027-м, а к 2029 году достигнет 25 рублей. Для наглядности: владелец Lada Granta или Kia Rio заплатит за этот год 1200 рублей, а через три года — уже 2500 рублей.

Для автомобилей мощностью от 100 до 130 лошадиных сил ставка поднимется с текущих 25 рублей до 31 рубля в 2027-м и до 35 рублей в 2029-м.

«Понятно, что это сейчас станет одним из раздражителей для водителей Кубани. Но, к сожалению, чиновники иногда оказываются правы — налог не повышали десять лет. За это время инфляция и экономические реалии не просто изменились, а стали совершенно иными. Благо повышать его будут не сразу, а постепенно. Другое дело, что есть совершенно иные механизмы, чтобы эти налоги не повышать таким образом. Например, налог закладывается в ценник на топливо и повышается с инфляцией естественным образом. Это гораздо мягче и легче для кошелька водителя, и понятней: инфляция составила 8% — рост тоже 8%», — прокомментировал Юга.ру обозреватель «За рулем Кубань» Юрий Крамаренко.