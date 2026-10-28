Балерины и не только. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Эдгара Дега
Искусствовед раскроет секрет уникального художественного языка Дега (16+)
Искусствовед и издатель Яна Манакова 5 ноября проведет лекцию «Эдгар Дега. Балерины и не только». Участники поговорят о жизни и творчестве французского живописца.
Речь пойдет о том, как Дега удавалось передавать движение. Спикер разберет, почему его композиции казались современникам такими странными и «неправильными» и кто еще, кроме балерин, попадал в поле его зрения. Также участники попробуют понять, в чем секрет его уникального художественного языка.
Взрослый, который проснулся ребенком:
Эдгара Дега называют импрессионистом, но сам он отрицал эту принадлежность. Главными темами его произведений были балерины, скачки и жокеи, а также городская жизнь. Одна из самых известных работ — «Абсент» (1876), где запечатлена гнетущая атмосфера парижского кафе.
Лекция состоится 5 ноября в «Арт-веранде». Подробности можно уточнить у организаторов.
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