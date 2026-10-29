На Кубани учредили День многодетной семьи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани появится праздник многодетных семей. Его будут отмечать в сентябре

28 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что у многодетных семей региона появится собственный праздник. Отмечать его будут ежегодно в третью субботу сентября. Такое решение приняли депутаты на 89-й сессии Законодательного собрания.

Инициатива об учреждении Дня кубанской многодетной семьи исходила от губернатора Кондратьева. Соответствующие изменения внесли в краевой закон о праздничных и памятных датах.

Только половина семей на Кубани могут позволить себе снять «двушку»:

Как пояснил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, появление такой даты на региональном уровне позволит выразить родителям, воспитывающим трех и более детей, признательность и благодарность за их заслуги.

По данным властей, сегодня в Краснодарском крае живут 100 тыс. многодетных семей. Для них действует больше 20 региональных мер поддержки.

Как писали Юга.ру, в апреле кубанские социологи объяснили, почему молодежь не хочет заводить детей.

Вениамин Кондратьев Дети Праздники Семья Чиновники

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