На Кубани учредили День многодетной семьи

На Кубани появится праздник многодетных семей. Его будут отмечать в сентябре

28 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что у многодетных семей региона появится собственный праздник. Отмечать его будут ежегодно в третью субботу сентября. Такое решение приняли депутаты на 89-й сессии Законодательного собрания.

Инициатива об учреждении Дня кубанской многодетной семьи исходила от губернатора Кондратьева. Соответствующие изменения внесли в краевой закон о праздничных и памятных датах.