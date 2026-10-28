На Кубани нашли 335 участков под многоэтажки в зонах подтопления. Это максимум по стране
На Кубани 335 пустых участков под жилье попали в зоны подтопления
28 октября РИА «Недвижимость» сообщило, что Краснодарский край стал лидером в России по количеству свободных участков, предназначенных под строительство многоквартирных домов, но расположенных в зонах подтопления. Таких территорий в регионе насчитывается 335. Об этом изданию заявил основатель сервиса ГИСЛС Леонид Соловьев.
Всего в зонах затопления и подтопления находится порядка 5,2 тыс. пустых участков под многоквартирное жилье, а их совокупная кадастровая стоимость оценивается в 91,2 млрд рублей. При этом на зоны затопления приходится 2,5 тыс. участков, а на зоны подтопления — 2,7 тыс.
Паводок на Кубани уничтожил более 8 тыс. гектаров посевов:
Летом президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает осваивать территории в зонах затопления и подтопления под капитальное строительство. При этом правительство позволит завершить начатые до запрета объекты при условии инженерной защиты территорий.
Напомним, в начале октября стало известно, что на Кубани зарегистрировано больше 500 тыс. участков в зонах подтопления — это наивысший показатель в России.
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