На Кубани нашли 335 участков под многоэтажки в зонах подтопления. Это максимум по стране

28 октября РИА «Недвижимость» сообщило, что Краснодарский край стал лидером в России по количеству свободных участков, предназначенных под строительство многоквартирных домов, но расположенных в зонах подтопления. Таких территорий в регионе насчитывается 335. Об этом изданию заявил основатель сервиса ГИСЛС Леонид Соловьев.

Всего в зонах затопления и подтопления находится порядка 5,2 тыс. пустых участков под многоквартирное жилье, а их совокупная кадастровая стоимость оценивается в 91,2 млрд рублей. При этом на зоны затопления приходится 2,5 тыс. участков, а на зоны подтопления — 2,7 тыс.