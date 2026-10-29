В Краснодаре с начала года более 22 тысяч семей подключили гигабитный интернет от МТС
К высокоскоростным сетям активно подключались жители крупных краснодарских ЖК и новых микрорайонов
МТС с начала года обеспечила доступом к гигабитному интернету более 22 тысяч квартир в Краснодаре. Больше половины подключенных домохозяйств расположены на территориях активной комплексной застройки Краснодара — преимущественно в Прикубанском округе. Активно расширялась сеть в исторических районах краевой столицы: на Селезнева, Сормовской, Школьной, Рождественской набережной, а также в одном из самых крупных комплексов в центральной части города — ЖК «Большом».
По данным оператора, жильцы новых микрорайонов чаще подключают для оптимизации бюджета семейные тарифы и больше используют домашний интернет для удаленной работы. Жители центра реже пользуются интернетом в дневное время, но при этом предъявляют максимальные требования к скорости и качеству цифровых сервисов.
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«В подавляющем большинстве сегодня при подключении фиксированных услуг связи наши абоненты выбирают единый тариф с доступом к домашним и мобильным сервисам. Это позволяет четко планировать расходы: вместо нескольких отдельных платежей — один понятный пакет с прозрачной стоимостью», — пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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